La direzione sportiva della Juventus starebbe pensando ad un colpo per la difesa della porta e per la prossima estate starebbe seguendo il portiere del Monza Michele Di Gregorio, che piacerebbe molto al tecnico e alla società come possibile sostituto futuro di Szczesny; il Monza dal canto suo potrebbe lasciare partire il portiere per non meno di 20 milioni di euro e non potrebbe essere diversamente per un estremo difensore che ha subito solo 17 reti totalizzando ben 11 clean sheet in 22 presenze stagionali.

L'idea della Juventus per il futuro tra i pali: Michele Di Gregorio dal Monza

La prossima estate potrebbe vedere il giovane estremo difensore (è un classe '97) fare il salto in una grande squadra e la Vecchia Signora vuole essere in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Il portiere, che è cresciuto nelle giovanili dell'Inter avendo come idolo Handanovic, è ora al centro dell'attenzione della Juventus che nonostante due estremi difensori di assoluto valore queli Szczesny e Perin sta cercando un nuovo calciatore nel ruolo per ringiovanire il reparto.

Di Gregorio è stato riscattato per 4 milioni di euro dal Monza, adesso il cartellino vale almeno 20 milioni di euro, sempre che la folta concorrenza non faccia salire ancora il prezzo.

La concorrenza sul giocatore e le possibili alternative: Giuntoli guarda con interesse anche a Marco Carnesecchi

La Juventus non è l'unica squadra interessata a Di Gregorio. Il portiere milanese è nel mirino di fatti di Napoli, Roma e Inter, ma anche di club stranieri soprattutto della Premier League. Tuttavia, i buoni rapporti tra i bianconeri e il Monza, evidenziati dai prestiti di Rovella e Ranocchia, potrebbero giocare a favore dei bianconeri nella trattativa.

Di Gregorio stesso sembra essere attratto dal progetto della Juventus, che però come sua consuetudine si tiene aperte anche altre piste. La più calda è quella che conduce a Marco Carnesecchi, portiere titolare della nazionale Under 21 e dell'Atalanta laddove quest'anno, a suon di prestazioni, ha relegato in panchina il più esperto Juan Musso.

In 14 presenze maturate quest'anno in Serie A, Carnesecchi ha subito solo 11 reti e firmato 6 clean sheet, l'ultimo nella gara contro il Sassuolo con l'estremo difensore ex Cremonese ad aver parato per due volte di fila un calcio di rigore ad Andrea Pinamonti.

L'Atalanta lo valuta tra 30 e 35 milioni di euro e oltre alla Juventus anche l'Inter sarebbe interessata alle sue prestazioni.