Nonostante la corsa scudetto non sia stata del tutto accantonata, in casa Milan è giunto il momento di delineare le prossime strategie di calciomercato. Le priorità sono molte e la rosa andrebbe completata con almeno un giocatore di qualità per reparto. Molte attenzioni sono rivolte alla difesa, quest’anno non del tutto impeccabile. Con Simon Kjaer in scadenza di contratto, i profili più accostati al Milan per giugno sono quelli dei difensori centrali Maxence Lacroix del Wolfsburg e Tosin Adarabioyo del Fulham.

Per quanto riguarda l’attacco, la prossima sessione di Calciomercato potrebbe riservare molte sorprese.

Dopo un inizio stentato, Luka Jović si è confermato tra i giocatori più in forma e decisivi della squadra allenata da Stefano Pioli. Condizioni che non metterebbero in dubbio la sua riconferma. Tutto da decifrare invece il futuro di Olivier Giroud. Il forte attaccante transalpino deciderà a fine stagione se rinnovare o meno il contratto con il Diavolo. Motivazione che starebbe spingendo il Milan a guardarsi attorno, valutando come possibili soluzioni il bolognese Joshua Zirkzee o Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord.

La valutazione di Zirkzee è di circa 40 milioni di euro

Classe 2001, Gimenez è in possesso di un sinistro molto potente e grazie alla sua altezza risulta determinante anche nelle giocate aeree.

Quest'anno ha già realizzato 21 gol in 27 presenze con gli olandesi del Feyenoord. Il costo del suo cartellino è attualmente di circa 30 milioni di euro, che però potrebbe lievitare nel caso in cui dovesse mantenere questo ritmo realizzativo. Per posizione in campo e fiuto del gol, l’attaccante messicano potrebbe diventare l’eventuale sostituto ideale di Giroud.

Diverso il discorso per Zirkzee. Il giocatore olandese classe 2001 è un centravanti molto tecnico. Non ha lo stesso fiuto del gol del giocatore messicano ma a Bologna ha messo insieme 10 gol e 8 assist in poco più di 40 partite, diventando una delle rivelazioni non solo della Serie A, ma di tutto il panorama calcistico europeo.

La sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

L'eventuale rinnovo di Giroud non pregiudicherebbe l'arrivo di uno tra Zirkzee o Gimenez. Nel caso in cui il Milan decida di investire sul talentuoso talento del Bologna, le soluzioni di gioco sarebbero molteplici e Pioli potrebbe pensare sia a un 4-3-3 con Zirkzee esterno d'attacco accanto al francese e a Jovic. Il giocatore olandese si dimostrato molto duttile. Condizione che gli permetterebbe di giocare anche come trequartista dietro le punte. Puntando su Gimenez, il Milan avrebbe meno soluzioni d'attacco e potrebbe schierarsi con un modulo che preveda 2 attaccanti e il terzo in panchina. In questo caso il turnover diventa fondamentale.

Adarabioyo può arrivare a parametro zero

Pare che il Milan abbia già provato a portare a Milano Lacroix come rinforzo difensivo già durante la passata sessione di calciomercato, ma il Wolfsburg si sarebbe opposto, dichiarando il giocatore incedibile. Situazione che potrebbe cambiare in estate. Infatti, il contratto del giocatore francese scade a giugno 2025. Una sua ipotetica cessione potrebbe scongiurare il rischio di perderlo a parametro 0.

Diversa e molto più appetibile è invece la situazione del difensore centrale del Fulham Adarabioyo. Classe 1997, il giocatore inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe sbarcare a Milano a parametro zero. Forte fisicamente e destro naturale, Adarabioyo ha collezionato quasi 200 presenze in Premier League con sette gol all’attivo.

Nel caso in cui il Milan decidesse di puntare su uno di loro bisognerà tenere conto delle caratteristiche di gioco.

Entrambi i difensori possono essere schierati più facilmente in una difesa a 4 ma potrebbero adattarsi bene anche alla difesa a 3 assieme a Fikayo Tomori e Davide Calabria. In quest'ultimo caso saranno fondamentali le doti tecniche e fisiche degli esterni come Theo Hernández e Pierre Kalulu che dovranno essere in grado di sostenere la linea difensiva rossonera.