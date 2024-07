Il Crotone prova a ripartire dai volti nuovi e da qualche riconferma. Uno dei calciatori che continuerà a vestire la casacca rossoblù è Dimitar Kostadinov. Il calciatore bulgaro è stato infatti riscattato dal Crotone dal Septemvri Sofia ed è stato inserito fra i convocati del ritiro estivo. Intanto anche l'esterno offensivo Alessio Tribuzzi è stato convocato per il raduno del Crotone ma il calciatore già nelle prossime ore potrebbe trasferirsi a titolo definitivo all'Avellino.

Crotone, c'è Kostadinov

Tra le poche riconferme per la stagione sportiva 2024-2025 del Crotone c'è il centrocampista bulgaro Dimitar Kostadinov.

Arrivato nello scorso mese di gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Septemvri Sofia, il calciatore sembra aver impressionato la società calabrese nonostante le poche presenze racimolate (10 in totale, di cui 9 in campionato e 1 nel turno eliminatorio de Playoff di Serie C, perso per 2-0 in casa del Picerno).

Il suo cartellino è stato ora riscattato e il calciatore classe 1994 è stato convocato per il raduno della squadra in vista della partenza per il ritiro estivo in Sila.

Tribuzzi perora è stato convocato

Chi a sorpresa appare tra i convocati dei calabresi per il ritiro estivo è l'esterno offensivo Alessio Tribuzzi. Il calciatore ex Frosinone è in trattativa con l'Avellino per il trasferimento nel club biancoverde.

In attesa dell'ufficialità del suo trasferimento nella squadra di Michele Pazienza, il Crotone ha comunque deciso di aggregarlo al gruppo di calciatori che effettuerà in queste ore i test atletici in vista della partenza per il ritiro.

Per lui l'Avellino sarebbe intenzionato a offrire una cifra compresa tra i 100 e i 130 mila euro, proponendo al calciatore un contratto triennale.

Le altre trattative

Tra i nomi sui quali starebbe lavorando il Crotone ci sarebbero il centrocampista Christian Acella, reduce dal prestito alla Giana Erminio ma di proprietà della Cremonese. Interessa anche il centrocampista Rodrigo De Ciancio del Picerno, seguito da vicino pure dall'Avellino. A centrocampo un' altra idea è Alberto De Francesco, già in passato in Calabria con la maglia della Reggina e attualmente in forza al Sorrento.

Un ulteriore profilo giovane che piace è quello di Sergio Maselli, centrocampista del Giugliano. In difesa ci sarebbe anche l'ipotesi Jonathan Silva dal Torino.

Rimane intanto per il momento nel club calabrese il centrocampista Mattia Vitale, accostato da alcune settimane all'Avellino.