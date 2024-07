Jakub Kiwior potrebbe diventare uno dei possibili obiettivi di calciomercato dell’Inter. Seguito pare anche dalla Juventus, il difensore polacco è attualmente in forza all’Arsenal e viene valutato 20 milioni di euro circa dalla squadra inglese. Con il grave infortunio occorso a Tajon Buchanan, l’esigenza della società milanese non diventa solo quella di sostituire numericamente il giocatore canadese, ma farlo con profili che possano garantire una futura rivendita. Mercato in cui è molto attivo il Napoli: la squadra allenata da Antonio Conte starebbe pensando a Emre Can come possibile rinforzo sia per la linea mediana sia per la difesa, con il giocatore che sarebbe valutato 15 milioni di euro dal Borussia Dortmund.

Emre Can viene valutato 15 milioni di euro circa dal Borussia Dortmund

Dopo il probabile interesse per il centrocampista della Juventus Arthur Melo, la società partenopea starebbe ancora valutando altri profili in grado di alzare il livello di qualità della rosa attualmente a disposizione di Antonio Conte. Tra questi ci sarebbe anche quello del tedesco. Emre Can sembra non sia considerato incedibile dal Borussia Dortmund e viene valutato 15 milioni di euro circa.

Cifra abbordabile per il Napoli che con il centrocampista di origine turca potrebbe così puntellare la linea mediana. L’ex giocatore della Juventus, che fa della duttilità tattica uno dei suoi punti di forza, potrebbe essere schierato da Antonio Conte come mediano incontrista con il compito di rompere le trame avversarie.

All’occorrenza, grazie all’ottima tecnica individuale e alla sua prestanza fisica, il tedesco potrebbe giocare anche come difensore centrale.

Kiwior: possibile Derby d’Italia tra Inter e Juve

Il profilo del difensore polacco pare da tempo segnato sul taccuino del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato tra bianconeri e nerazzurri.

Nonostante non siano pervenute offerte concrete all'Arsenal, la società piemontese considera Kiwior come potenziale sostituto di Riccardo Calafiori, che sembra destinato al club inglese.

Nel frattempo, l'Inter potrebbe richiedere il cartellino del giocatore per rimpiazzare l'infortunato Buchanan. La società nerazzurra, che in maniera informale avrebbe già sondato il terreno con l’Arsenal per il giocatore, valuterebbe un prestito con diritto di riscatto di Kiwior che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.

L'idea potrebbe incontrare resistenza da parte dell'Arsenal, con il club inglese intenzionato a massimizzare i guadagni dalla vendita di Kiwior.

Ipotesi tattiche della difesa nerazzurra con Kiwior

Considerato uno dei migliori difensori della sua generazione, Kiwior fa della personalità in campo e della forza fisica le sue migliori caratteristiche. Con una buona tecnica di base il difensore polacco è in grado di giocare come centrale sia nella difesa a tre che il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi avrebbe in mente, sia nella difesa a quattro adattandosi nel caso anche nel ruolo di terzino sinistro.

Con Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e appunto Kiwior, l’Inter potrebbe disporre di una linea difensiva molto forte fisicamente e in grado di garantire più soluzioni tattiche avendo in rosa anche Benjamin Pavard.

Infatti, Simone Inzaghi potrebbe schierare il polacco all’occorrenza sulla linea mediana del campo davanti alla difesa, garantendo una maggiore copertura ai difensori durante le fasi di gioco più concitate della partita.