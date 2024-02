Il Milan potrebbe mettere a segno un corposo restyling a fine stagione che riguarderebbe non solo l'allenatore, ma anche il reparto offensivo. Stefano Pioli, che ha il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe non essere confermato e, come suo successore, stuzzica l'idea Thiago Motta. Sempre dal Bologna può arrivare l'attaccante per il futuro, infatti i dirigenti rossoneri penserebbero a Joshua Zirkzee. Il club milanese potrebbe perdere invece perdere Olivier Giroud che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e che avrebbe estimatori in America nella MLS.

Il nuovo tecnico per ripartire porta un fedelissimo

Thiago Motta è uno dei profili che possono essere valutati dai rossoneri per raccogliere l'eredità di Stefano Pioli, se non dovesse essere confermato per la prossima stagione. Ogni decisione ovviamente verrà presa a giugno, quando si farà il punto sugli obiettivi raggiunti, ma l'italo-brasiliano sarebbe al momento in pole position rispetto invece all'altra pista che porterebbe ad Antonio Conte.

In tal caso i dirigenti del Milan potrebbero provare a portare a Milanello anche un giocatore che Motta sta valorizzando molto quest'anno, ossia Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese avrebbe un valutazione di circa 40 milioni di euro, cifra pari al diritto di prelazione che il Bayern Monaco ha sull'acquisto del suo cartellino.

Anche se secondo alcune indiscrezioni il giocatore gradirebbe restare nel campionato italiano.

Giroud in uscita a fine campionato

Il centravanti francese Olivier Giroud intanto non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il suo contratto scade a fine giugno e per il momento non ci sarebbero delle trattative per il rinnovo.

Nel frattempo attorno al francese ci sarebbero delle sirene di mercato provenienti dalla MLS statunitense. In ogni caso il 37enne transalpino valuterà cosa fare insieme alla sua famiglia a fine stagione.

Le caratteristiche del nuovo Milan

In caso di addio anticipato con Stefano Pioli il Milan vorrebbe quindi puntare su un tecnico in grado di esprimere un calcio moderno e propositivo con molti calciatori giovani uniti ad alcuni elementi di maggior esperienza, per questo motivo Thiago Motta sarebbe un profilo adatto.

L'italo-brasiliano inoltre sa far giocare le proprie squadre con diversi moduli tattici, oltre al fatto che non richiederebbe interventi particolarmente onerosi sul mercato e accetterebbe di puntare anche su talenti di prospettiva.