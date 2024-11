Il recupero di Nico Gonzalez non sta procedendo come sperato. Dopo l'infortunio subito contro il Lipsia, il giocatore ha deciso di non rispondere alla chiamata della Nazionale argentina, scegliendo di rimanere a Torino per proseguire il suo percorso di recupero. La sua condizione è monitorata costantemente dallo staff medico della Juventus, che spera di vederlo di nuovo in campo già al rientro dalla sosta. Le ultime che arrivano dalla Continassa però non rappresentano buone notizie per la Juventus, l'argentino potrebbe saltare infatti anche il match di campionato contro il Milan previsto il 23 ottobre.

Nico Gonzalez vuole recuperare per il match contro il Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo di Gonzalez è quello di ritornare disponibile per la sfida contro il Milan, che segnerà la ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali. Tuttavia, i tempi di recupero rimangono incerti. L’infortunio al ginocchio che lo ha messo fuori gioco è stato valutato inizialmente come una condizione che richiedeva solo una breve riabilitazione, ma la situazione potrebbe evolvere in maniera imprevista.

Il fatto che l'ala argentina abbia deciso di rimanere a Torino, piuttosto che raggiungere la sua nazionale per le gare di qualificazione al Mondiale, suggerisce che il club stia adottando un approccio molto cauto per evitare rischi.

Tutti gli infortuni di Nico Gonzalez da quando è arrivato nel campionato italiano

Nico Gonzalez, attualmente alla Juventus con un contratto fino al 2029 da 3,6 milioni di euro annui, ha avuto diverse difficoltà fisiche da quando gioca in Serie A. Nella stagione attuale, con la Juventus, ha disputato solo 6 partite su 16, saltando 8 gare per infortunio e 2 per mancata convocazione.

In totale, in questa prima parte della sua prima stagione bianconera, ha registrato solo una rete.

Dal suo arrivo in Italia, i numeri confermano la sua fragilità fisica. Alla Fiorentina, nel 2021-22, ha saltato 3 partite per Covid; nel 2022-23 ha perso 13 partite per infortunio, oltre a tutto il periodo dei Mondiali per un problema al bicipite femorale.

La stagione 2023-24 si è rivelata migliore, con 8 partite saltate su 44, ma ancora con alcune pause forzate per infortuni.

Gli infortunati della Juventus

La Juventus ha ufficializzato recentemente l'infortunio di Adzic, al terzo poblema muscolare stagionale. Il centrocampista montenegrino salterà tutte le partite di novembre e rientrerà a dicembre. Tempi più lunghi invece per Arkadius Milik, che sta recuperando dopo l'intervento al menisco e potrebbe rientrare a gennaio, e soprattutto per Gleison Bremer, che salterà tutta la stagione e potrebbe ritornare disponibile a maggio.