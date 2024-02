La Juventus è attesa da un finale di stagione decisivo non solo per se stessa ma anche per il futuro professionale di Massimiliano Allegri.

La conferma del tecnico passerà di fatti dai risultati e dall'abilità con la quale l'allenatore ex Milan e Cagliari riuscirà a a traghettare la squadra dalle acque burrascose in cui è finita dopo aver totalizzato 2 punti nelle ultime 4 partite in Serie A.

A commentare il momento piuttosto delicato della guida tecnica bianconera è stato via X il giornalista sportivo Paolo Paganini, che parlando del prolungamento di contratto di Allegri ha evidenziato come "la pista" che conduce ad una permanenza a Torino del tecnico "si sia raffreddata".

Anche l'avvocato Domenico La Marca ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente e sul futuro della Juventus, ipotizzando anche un imminente cambio di modulo.

Paganini: 'Un candidato molto forte per la panchina della Juventus è Thiago Motta'

"Si è raffreddata la trattativa per il rinnovo e prolungamento del contratto di Allegri, bisognerà anche capire che autonomia decisionale avrà sul mercato Giuntoli. Un candidato molto forte per la panchina della Juventus è Thiago Motta e occhio a Zirkzee" ha scritto Paganini via X nelle scorse ore.

Se da una parte dunque il futuro di Massimiliano Allegri appare in bilico soprattutto dopo gli ultimi risultati, dall'altra starebbe prendendo autorevolezza la posizione dell'attuale allenatore del Bologna come candidato forte alla successione.

Cosa che al verificarsi della quale potrebbe rendere ancora più concreta la pista che condurrebbe a Torino anche Joshua Zirkzee, il centravanti dei felsinei.

I commenti degli utenti al post pubblicato da Paolo Paganini

Diversi utenti hanno voluto commentare il post di Paganini, accogliendo con entusiasmo l'ipotesi di un cambio in panchina.

Un utente ha scritto: "Paolo, per me la società sta pensando a Conte e Thiago Motta se Allegri non rimane. Secondo te Conte è un papabile? Zirkzee sarebbe un grande colpo". Un altro utente ha commentato: "Te lo scrivo ora vada come vada per l'Inter, prossima stagione Inzaghi al Liverpool, Thiago Motta all'Inter e pure Zirkzee con Thuram e Dumfries in uscita dall'Inter".

Interessante anche un'altra valutazione: "Questa è una buona notizia, Paolo. Con tutto il rispetto per il mister serve aria nuova".

L'avvocato La Marca sul finale di stagione della Juventus

Intervistato a 1 Station Radio si è espresso sul momento dei bianconeri anche l'avvocato Domenico La Marca: "Era quasi impossibile mantenere il ritmo dell’Inter e per gran parte della stagione la Juventus ci è riuscita, poi l’esito dello scontro diretto di inizio febbraio in qualche modo, in maniera inconscia, ha attenuato quella fame e cattiveria agonistica che erano stati fattori determinanti per rendere più interessante il campionato, almeno sino all’inizio del girone di ritorno".

Sul proseguo della stagione, La Marca non ha dubbi: "Chiaramente, in questo momento Allegri deve toccare le corde giuste per ritrovare quella Juventus che seppur non entusiasmava dal punto di vista del gioco riusciva ad essere tremendamente efficace.

Non credo che sia in discussione la qualificazione in Champions della Juventus; pertanto, mi aspetto di vedere anche delle prove di Juventus del futuro, soprattutto sul piano tattico, iniziando a provare eventualmente un tridente composto da Vlahovic, Chiesa ed Yildiz".