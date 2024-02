Dopo il ko nel Derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole rialzare la testa e ritornare alla vittoria. Lunedì ore 20:45 all'Allianz i bianconeri ospitano l'Udinese di Cioffi reduce dal pareggio interno contro il Monza. Contro i friulani Allegri deve valutare le condizioni di Vlahovic e Chiesa non al meglio dopo il match contro i nerazzurri.

Juve, 3-5-2 per Allegri: chance per Alex Sandro, conferma per Rabiot

Per quanto riguarda la possibile formazione bianconera Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2. Molto gira attorno alle condizioni di Dusan Vlahovic, non al meglio per un sovraccarico all'adduttore che ne metta in dubbio la presenza.

In caso di forfait, possibile rientro dal primo minuto per Milik che potrebbe far coppia con il giovane Yildiz. Infatti, anche Chiesa non è al meglio causa una contusione al piede. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l'entità del problema e capire se i due attaccanti potranno essere a disposizione per la sfida di lunedì.

A centrocampo rientra Rabiot: il francese comporrà la mediana assieme a Mckennie e Locatelli mentre sulle fasce conferma per Cambiaso e Kostic che parte favorito davanti a Weah. In difesa, Allegri deve fare a meno dello squalificato Danilo. Per questo, possibile chance per Alex Sandro che potrebbe vincere il ballottaggio con Rugani. A completare la difesa, inamovibili Gatti e Bremer.

In porta confermatissimo Szczesny, tra i migliori nella sfida di San Siro contro l'Inter.

Udinese, 3-5-2 per Cioffi: out Pereyra, possibile conferma per Thauvin

Momento difficile per l'Udinese di Gabriele Cioffi che arriva dal pareggio contro il Monza. I friulani sono alla ricerca di un risultato positivo per allontanarsi dalla parte bassa della classifica.

Per quanto riguarda il possibile undici, Cioffi deve fare a meno dell'ex Pereyra che causa squalifica non sarà della partita. In attacco, si va verso la conferma del tandem formato da Lucca e Thauvin. A centrocampo, fari puntati su Samardzic corteggiato proprio dalla Juventus nella sessione invernale di calciomercato. Il talento tedesco dovrebbe completare la mediana assieme a capitan Wallace e Lovric, mentre sulle corsie spazio a Kamara ed Ebosele.

In difesa, pesa l'assenza di Bijol ancora out per infortunio. Per questo, possibile difesa a tre formata da Kristiansen, Perez e Giannetti. In porta, confermato Okoye.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese:

Juventus(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.

Udinese(3-5-2): Okoye; Kristiansen; Perez, Giannetti; Ebosele, Lovric, Wallace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca.