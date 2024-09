Dopo le tre vittorie consecutive in campionato, il Milan vuole rilanciarsi anche in Champions League e riscattare il ko con il Liverpool. Per i rossoneri altra super sfida contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che arriva dall'ottima prestazione contro il Bayern Monaco in Bundesliga. Fonseca è pronto a confermare Leao e Morata, mentre in difesa possibile chance per Calabria.

Milan, 4-2-3-1 per Fonseca: ballottaggio Abraham-Loftus Cheek

Qualche possibile modifica in casa Milan in vista anche dell'importante sfida di campionato contro la Fiorentina.

Infatti, mister Fonseca dovrebbe optare per un compatto 4-2-3-1 con Loftus-Cheek che dovrebbe esser preferito a Tammy Abraham per affiancare Alvaro Morata. Nonostante un problema accusato contro il Lecce, il bomber spagnolo dovrebbe partire titolare assieme a Rafa Leao e Christian Pulisic, altro trascinatore dei rossoneri in questa prima parte di campionato.

A centrocampo è confermatissima la diga formata da Reijnders e Fofana che riesce a dare dinamismo e quantità. In difesa altre possibili novità con Calabria e Pavlovic che si candidano per una maglia da titolare. L'esterno italiano è in vantaggio su Emerson Royal mentre l'ex Lispia potrebbe far rifiatare Tomori. Intoccabili Gabbia e Theo Hernandez che completano la linea a quattro.

In porta, spazio a Mike Maignan.

3-4-2-1 per il Leverkusen: conferma per Wirtz e Boniface

Nonostante il secondo posto in campionato, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è un'avversaria di grande spessore e qualità come dimostra la vittoria roboante nella prima giornata di Champions contro il Feyenoord.

Per quanto concerne la possibile formazione, Xabi Alonso è pronto a confermare il suo ormai collaudato 3-4-2-1.

Fari puntati su Florian Wirtz, talento tedesco e già due reti in Champions. Il dieci del Leverkusen dovrebbe comporre assieme a Terrier e Boniface il reparto offensivo.

A centrocampo, Alonso punta sulla qualità e personalità di Xhaka che dovrebbe esser affiancato da Andrich mentre sulle corsie fantasia e corsa con le conferme di Grimaldo e Frimpong.

Tutto confermato anche per quanto riguarda la canonica difesa a tre con Hincapiè, Tah e Tapsoba. In porta spazio a Hradecky.

Statistiche e formazioni

Le due compagini vivono un buon momento di forma. Il Leverkusen è imbattuto da quattro gare tra tutte le competizioni mentre il Milan arriva da tre vittorie consecutive in campionato dopo il ko europeo con il Liverpool. Nei 12 precedenti contro squadre italiane, i tedeschi hanno conquistato solo due vittorie. Bottino diverso invece per il Diavolo che negli ultimi otto precedenti contro formazioni tedesche ha perso solo in una occasione, conquistando tre vittorie.

Leverkusen(3-4-2-1): Hradesky; Hincapiè, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Xhaka, Andrich, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface.

Milan(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.