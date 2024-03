La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili dal punto di vista dei risultati. Una vittoria in otto partite, con 4 pareggi e soprattutto tre sconfitte e con una media punti da quasi zona retrocessione. A parlare della situazione Juventus e della gestione Massimiliano Allegri è stato anche Graziano Campi, che ha l'ha paragonata a quella di predecessori sulla panchina bianconera che hanno deluso le aspettative, su tutti Luigi Maifredi ma anche Zaccheroni e Ferrara.

Il post di Campi dopo Juventus-Genoa

"Se non è fallimentare la gestione di Allegri, non lo è neanche quella di Marchesi, Maifredi, Ferrara-Zaccheroni e Delneri.

Tre anni di nulla tecnico e tattico: solo alibi, sarcasmo e saccenza. E fan talebani". Questo il post pubblicato da Graziano Campi nel post Juventus-Genoa sul suo profilo X. Dichiarazioni che hanno portato alla reazione di molti utenti. Uno di questi ha scritto: "Quando in allenatore non riesce ad integrare il talento di Yildiz e Chiesa alla juve deve andare a casa". La risposta del giornalista è stata: "Vedere che Gilardino riesce a far coesistere Gudmundsson, Retegui e Vitinha e Allegri non riesce a organizzare un tridente fa riflettere". Un altro utente ha scritto: "Sono Allegriano ma neppure i vetri per arrampicarsi lo possono aiutare. Non lo segue più nessuno squadra, staff e Giuntoli che fino ieri lo difendeva.

Mi aspettavo un campionato diverso con una partita alla settimana, dare un po' di fastidio all'Inter. Non so se arriveremo quarti". La risposta di Campi è stata: "Per me la squadra lo segue ma la direzione è sbagliata. Non vedo crescita tecnica dei singoli o tattica del gruppo".

La valutazione di Vaciago sulla Juventus

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha riportato la valutazione della Juventus e del lavoro di Massimiliano Allegri da parte del direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Nel suo editoriale pubblicato sul giornale sportivo torinese si legge: "La Juventus si è infilata in un tunnel psicoagonistico da cui non riesce a uscire. Perché i problemi non sono risolti? Negare che esista un tema allenatore è fare terrapiattismo; non per discutere il valore di Allegri ma per chiedersi se si trovi nel posto giusto al momento giusto".

Un utente commentando il post di Capuano ha scritto: "In nessun altro club nella stessa situazione un allenatore sarebbe seduto ancora su quella panchina. È chiaro che lui è il sovrano con potere assoluto. Fatevene una ragione. Ricordate sempre che Sarri e Pirlo sono stati esonerati con scudetto e coppa Italia". Interessante invece anche la valutazione di un tifoso interista: "Nel tunnel la Juve e il suo allenatore ci si sono infilato da soli, a cominciare dalle provocazioni da quinta elementare nei confronti dell'Inter che da quel momento gli ha preso 16 punti".