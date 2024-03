Lo stop del campionato di Serie A a causa degli impegni delle nazionali lascia spazio agli scambi e agli svincoli nelle varie leghe di Fantacalcio. Di seguito approfondiamo alcuni consigli, da chi cedere e provare a prendere negli scambi a chi merita fiducia: da Ciro Immobile a Daniel Maldini in entrata.

I giocatori da cedere negli scambi

Ciro Immobile: ormai è sotto gli occhi di tutti, la sua fanta media di 6.63 è la dimostrazione della fase calante della sua carriera, qualche acciacco e Castellanos in ascesa rendono incerta la titolarità del capitano bianco celeste.

Il consiglio è quello di provare a scambiarlo per un giocatore più costante: Zirkzee, Zapata, Thuram possono essere delle valide alternative da provare a prendere negli scambi.

Matteo Politano: i bonus mancano dalla 21^ giornata. Il motivo più plausibile è che anche lui, come i suoi compagni stia accusando il momento negativo in casa Napoli. Nel complesso la sua rimane una stagione positiva, con una fantamedia di 7, grazie pure a sei gol e cinque assist. Il fatto che gran parte dei suoi bonus sono stati concentrati nelle prime 10 giornate, rende evidente il calo del giocatore. Il suggerimento è di continuare a dargli fiducia, Ci si aspetta un cambio di marcia nell'ultima parte di stagione, con l'attaccante azzurro che potrà sfruttare il cambio di passo del Napoli.

Piotr Zielinski (Napoli): proprio il centrocampista del Napoli è tra i più discussi di questa stagione. L'incertezza sul futuro ormai lontano da Napoli e le scarse prestazioni hanno abbassato drasticamente la sua valutazione. Per questo motivo sarà difficile scambiarlo migliorando il reparto. La scelta giusta è portarlo fino al termine della stagione schierandolo sporadicamente.

Leonadro Spinazzola (Roma): il talento è indiscusso. Ciò che allarma sono i continui acciacchi fisici, anche la società è corsa ai ripari con l'acquisto di Angelino. Nell'ultima partita il difensore giallorosso è uscito dal campo di nuovo infortunato, e probabilmente salterà la trasferta di Lecce. Difficile proporlo in uno scambio, almeno che non si ha in rosa il suo sostituto il suggerimento è quello di scambiarlo con un qualsiasi titolare, anche di una squadra di medio-basso livello.

Davide Zappacosta (Atalanta): ormai sembra aver perso il posto in favore di Holm, ma i due si alternano con costanza dividendosi i minuti. Se non si ha un reparto solito, il consiglio è quello di provare a scambiarlo per un difensore più costante nella titolarità e nel rendimento. Al contrario se ci si può permettere di avere in rosa un'eterno subentrante, può essere utile tenerlo per schierarlo nelle partite abbordabili per l'Atalanta.

Idee sui giocatori da prendere negli scambi

Duvan Zapata (Torino): è lui l'attaccante del momento. Cinque gol nelle ultime otto giornate sono un bottino niente male per il bomber colombiano. Prenderlo negli scambi non sarà facile. Il tentativo di un doppio scambio è la soluzione più possibile, offrire due attaccanti costanti, per Zapata ed un giocatore da ultimo slot.

Daniel Maldini (Monza): fra i giocatori più acclamati nelle ultime settimane, con tre gol e un assist nelle ultime cinque giornate. Sta dimostrando esplosività, intelligenza e precisione sotto porta. Mister Palladino si sta accorgendo di lui e nell'ultima giornata di serie A è stato inserito di nuovo nella formazione titolare. Senza dubbio è un giocatore da cercare negli scambi, carte da giocare per arrivare a lui potrebbero essere giocatori di top squadre con meno titolarità e propensione al bonus.

Tommaso Baldanzi (Roma): da quando è arrivato nella capitale ha messo in mostra il suo impegno e determinazione, doti che torneranno utili a De Rossi nel finale di stagione. Dybala è di nuovo alle prese con i soliti acciacchi fisici, e chi può trarne vantaggio è proprio il talento ex Empoli.

Mario Pasalic (Atalanta): Gasperini sta tornando a dargli fiducia schierandolo titolare con regolarità. Prenderlo ora non sarà facile, in questo caso offrire due centrocampisti dai bonus poco frequenti, per Pasalic edl un centrocampista di bassa classifica può essere una soluzione.

Giovanni Fabbian (Bologna): in molte leghe può essere addirittura svincolato. Nel caso non fosse così, il talento classe 2003 può essere un'arma fondamentale nel finale di stagione. Per averlo offrire pedine di scambio di squadre di top classifica può essere una scelta azzeccata, magari giocatori dai nomi altisonanti ma che portano bonus sporadicamente.