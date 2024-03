L'Inter si sta già guardando attorno per dei rinforzi per il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il caso Francesco Acerbi non è stato ancora risolto e non si esclude un addio al termine di questo campionato in caso di una squalifica. I profili che i dirigenti meneghini starebbero sondando sono quelli di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, Chris Smalling della Roma e Konstantinos Mavropanos del West Ham. Interesserebbe anche Benjamin Henrichs del Lipsia che può agire da centrocampista e da difensore.

Sembra essersi intanto raffreddata la pista che può porta a Ciro Immobile per potenziare l'attacco.

Il centravanti della Lazio non entusiasmerebbe la dirigenza nerazzurra, sebbene sia un profilo apprezzato da Inzaghi.

Contatti per rinforzare la difesa

L'Inter sarebbe interessata a Jonathan Tah del Leverkusen che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e un contratto in essere fino al 2025. Una trattativa si potrebbe intensificare in particolare se i nerazzurri dovessero cedere Denzel Dumfries che non ancora ha rinnovato il contratto e che piacerebbe in Premier League a United e Chelsea.

La società degli Zhang monitora inoltre Chris Smalling della Roma che non è un titolare per De Rossi. L'inglese ha rinnovato fino al 2025, ma si potrebbe liberare in una modalità simile a come era successo un anno e mezzo fa con Edin Dzeko, pagando un conguaglio economico ai giallorossi.

L'Inter si sarebbe intanto informata per Konstantinos Mavropanos del West Ham che è legato agli inglesi fino al 2028. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Nelle idee di Ausilio ci sarebbe poi il nome di Benjamin Henrichs del Lipsia, si tratta di un profilo in grado di agire sia come centrocampista che come difensore.

Il classe 1997 ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Il punto sulla difesa dell'Inter della prossima stagione

Un eventuale nuovo difensore centrale in casa Inter nella prossima stagione andrebbe ad alternarsi con Stefan De Vrij al centro della retroguardia, così come attualmente sta facendo Acerbi.

Nel ruolo di braccetto di destra della difesa a tre di Inzaghi si giocherebbero il posto Pavard e Darmian, mentre a sinistra ci sono Bastoni e Bisseck, con Carlos Augusto che può giocare sia da laterale nel centrocampo a cinque che da braccetto difensivo di sinistra.

Andrà poi capito il futuro di Denzel Dumfries, che potrebbe essere ceduto se non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025.

I dirigenti nerazzurri sarebbero poco convinti da Immobile

Si allontanerebbe intanto il possibile approdo di Ciro Immobile alla Pinetina. Il centravanti della Lazio potrebbe cambiare aria in estate pur essendo legato al club biancoceleste fino al 2025 e la sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Mister Inzaghi lo apprezzerebbe molto per il suo scacchiere tattico, avendolo già allenato in passato, ma i dirigenti del club milanese non sembrano entusiasti, sia per una questione anagrafica sia per la recente propensione agli infortuni, e quindi preferirebbero virare su altri profili.