La Juventus continua ad incrementare la sua ricerca per un difensore centrale che possa prendere il posto di Bremer, infortunatosi al ginocchio contro il Lipsia e che salterà tutta la stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i dialoghi con l'Arsenal per Jakub Kiwior sono in corso. Il difensore della nazionale della Polonia, che ha già lavorato con Thiago Motta ai tempi dello Spezia, è uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto. Kiwior ha avuto un utilizzo limitato sotto la guida di Mikel Arteta, ma con il recupero imminente di Calafiori e Tomiyasu, il tecnico dei Gunners sarebbe pronto a liberare il difensore per un trasferimento in prestito.

Al giocatore ex Spezia bisogna aggiungere anche altri nomi, da Tah a Ismajli, fino ad arivare a Skriniar. Il nome nuovo è Antonio Silva, giocatore del Benfica che ha però una valutazione di mercato importante.

Antonio Silva del Benfica piace molto a Giuntoli

Il Football Director della Juventus Giuntoli ha inserito nella lista di mercato anche Antonio Silva, ventunenne del Benfica che si sta ritagliando un posto da titolare nella nazionale portoghese. Con 17 presenze in nazionale e 23 nelle competizioni europee, il giovane difensore rappresenta un profilo ideale per il futuro della difesa bianconera. La Juventus potrebbe dover fare i conti con una concorrenza agguerrita per il talento portoghese, ma le sue qualità ed età lo rendono una scelta strategica.

Si seguono anche Tah e Ismajli

Un altro nome che piace alla Juventus rimane è quello di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen. Il difensore tedesco sarà svincolato a fine stagione, il che darà il via a una vera e propria asta sul suo cartellino, con club di prima fascia come Real Madrid e Bayern Monaco già in prima linea. Tuttavia, Giuntoli non esclude altre trattative di mercato: una possibile pista potrebbe portare a Ardian Ismajli dell'Empoli, che ha recentemente lasciato intendere di essere pronto a una nuova avventura, aprendo a una possibile trattativa.

Ci sarebbe anche Milan Skriniar ma il suo ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione non agevola il suo approdo nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il settore avanzato, considerando l'esigenza di acquistare un'alternativa a Dusan Vlahovic. Il preferito rimane Joshua Zirkzee, soprattutto se il Manchester United decidesse di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Negli ultimi giorni si sta parlando anche di Andre Silva del Lipsia, il portoghese sarebbe un profilo ideale in quanto garantirebbe non solo fisicità ma anche qualità nel settore avanzato.