Nelle scorse ore l'ex calciatore dell'Inter Marco Materazzi parlando di Alexis Sanchez al quotidiano cileno La Tercera ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina alla Juventus, sottolineando di non amare i colori bianconeri, essendo tifoso nerazzurro.

Materazzi stuzzica la Juve: 'Da tifoso nerazzurro non amo molto i colori bianconeri'

L'ex calciatore dell'Inter Marco Materazzi è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano cileno La Tercera e parlando di Alexis Sanchez e del rigore sbagliato dal "Nino Maravilla" negli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, ha tirato in ballo anche il nome della Juventus: "Sanchez?

Quella di adesso non è la sua miglior versione, non ha più 25 anni come quando era all'Arsenal o all'Udinese. Non lo criticherò mai per il rigore sbagliato contro l'Atletico Madrid. È stato importante per la Supercoppa che l'Inter ha vinto contro la Juve e da tifoso nerazzurro non amo molto i bianconeri".

Materazzi ha poi sottolineato come Sanchez faccia parte dell'organico di un club importante, capace di arrivare in finale di Champions League appena lo scorso anno. Secondo l'ex difensore, il cileno faticherebbe a trovare un posto da titolare in quanto sia Lautaro Martinez che Thuram ad oggi sarebbero inamovibili per il tecnico Simone Inzaghi. Secondo Materazzi, la frustrazione di non giocare sempre che Sanchez avrebbe palesato, dovrebbe essere soppiantata dal fatto che il centravanti classe '88 si trova in un club di primissimo livello anziché in una squadra inferiore alle sue potenzialità.

Juventus, i tifosi bianconeri rispondono a Materazzi: 'Con la VAR oggi avrebbe preso 10 giornate di squalifica'

Il commento di Materazzi ha attratto l'attenzione di alcuni tifosi della Juventus, che prontamente hanno risposto al difensore nerazzurro: "In questi giorni ho visto un'entrata di questo giocatore (che non voglio nominare perché non vorrei portasse sfortuna) su Ibrahimovic che giocava nel Milan.

Semplicemente terrificante. Con la VAR oggi avrebbe preso 10 giornate di squalifica. Onestamente uno dei giocatori più cattivi (ma non dal punto di vista agonistico) ma caratteriale che abbia mai visto. Probabilmente è anche per questo che non mi sembra molto gradito neanche in tv (Inter channel escluso ovviamente)", scrive un utente.

Mentre un altro aggiunge: "Non mi sento di criticarlo perché è lui che due anni fa ha segnato il gol vittoria contro la Juve in Supercoppa. Non è criticabile perché fino a 5 anni fa ci ha fatto vincere 5 scudetti di fila e arrivare due volte in finale di Champions League. Che differenza c'è fra Materazzi e gli allegriani?".