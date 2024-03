Secondo le ultime di calciomercato la Juventus starebbe valutando un rinforzo per la fascia sinistra e Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino 3 nomi, Maximilian Mittelstädt dello Stoccarda, Reinildo Mandava e Wendell del Porto. Secondo quanto scritto su TMW dal giornalista Stefano Ponciroli inoltre, il club bianconero dovrebbe acquisire a centrocampo uno tra Lewis Ferguson del Bologna e Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Calciomercato Juventus, Giuntoli pensa al rinforzo sulla sinistra: Mittelstädt, Mandava e Wendell sarebbero 3 opzioni

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, avrebbe intenzione di rafforzare la corsia di sinistra nella prossima estate e per questa ragione, alla Continassa sarebbe cominciando un casting per individuare il profilo idoneo a questo scopo.

Tra i nomi scorti dal dirigente bianconero spunterebbero dunque 3 candidature, quella di Maximilian Mittelstädt, quella di Reinildo Mandava e quella di Wendell. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un classe '97 attualmente legato allo Stoccarda da un contratto che scadrà nel 2026. Rapido di passo e in grado di rivestire praticamente tutti i ruoli della fascia sinistra, Mittelstädt sarebbe il profilo più dispendioso, in quanto la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Leggermente meno caro apparirebbe invece il trasferimento di Mandava, terzino nato nel '94 in Mozambico e attualmente in forza nell'Atletico Madrid che potrebbe essere acquisito per una somma vicina ai 12 milioni di euro.

Infine, ci sarebbe il nome di Wendell: brasiliano di nascita e attualmente in forza nel Porto, il classe '93 rappresenterebbe la scelta più di richiamo alla Continassa, in quanto capace di ricoprire praticamente tutti i ruoli della retroguardia per un costo di trasferimento relativamente basso. Ad oggi infatti Wendell avrebbe una valutazione di circa 5 milioni di euro, una somma piuttosto bassa se rapportata al bagaglio di esperienza di cui può disporre l'esterno sudamericano.

Juventus, Ponciroli: 'I bianconeri valutano un colpo a centrocampo e pensano ad uno tra Koopmeiners e Ferguson'

La Juventus in estate non dovrebbe mettere a segno solamente un colpo sull'esterno ma anche uno a centrocampo e secondo il giornalista Fabrizio Ponciroli, a giocarsi il posto saranno Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Lewis Ferguson del Bologna: "Alla Juventus qualcuno verrà sacrificato (Soulé in pole position) per avere ancor più disponibilità economica per operare colpi chirurgici.

Uno tra Koopmeiners e Ferguson sembra più che fattibile mentre, per l’attacco Gudmunsson è un nome che intriga… Due bolognesi a Torino, sponda bianconera? Magari per favorire l’arrivo di Thiago Motta? Perché no".