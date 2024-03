La dirigenza rossonera continua a lavorare alla ricerca del nuovo numero nove per la prossima stagione. Con l'addio di Giroud che sembrerebbe ad un passo, destinazione LA Galaxy, i rossoneri sarebbero alla ricerca del prossimo attaccante, in grado di garantire gol e leadership, per rimpiazzare al meglio il giocatore francese. Il primo nome sulla lista, resta sempre quello di Joshua Zirkzee, ma insieme a lui, il Milan starebbe valutando delle alternative low cost per rinforzare il reparto offensivo. Tra queste, spunta il profilo di Jonathan David, già seguito dal club rossonero a gennaio, che potrebbe sbarcare a Milano la prossima estate per guidare l'attacco del Diavolo.

Jonathan David, l'occasione in attacco per il Milan

Un nome da tempo nei radar della dirigenza rossonera, è quello di Jonathan David, attaccante classe 2000, alla sua sesta stagione consecutiva in doppia cifra. La punta del Lille, ha già collezionato 15 gol in 26 presenze in campionato, portando la sua squadra momentaneamente al quarto posto in Ligue 1, ed ha recentemente conquistato la prima storica qualificazione in Copa America con il suo Canada. David, sarebbe al momento una concreta soluzione per il Milan del futuro, che con l'addio di Giroud, porterebbe avanti un'operazione di ringiovanimento da tempo in corso a Milanello. L'attaccante canadese è in scadenza di contratto con il Lille a Giugno 2025, per questo i rossoneri punterebbero ad uno sconto sul suo cartellino in estate, che al momento si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Milan, Zirkzee rimane la prima scelta per l'attacco

Nonostante prosegua ormai da settimane la ricerca della nuova punta rossonera, Moncada e Furlani avrebbero già delineato il profilo ideale da consegnare a Pioli per la prossima stagione. Si tratta di Joshua Zirkzee, destinato ad essere al centro di numerosi voci di mercato in questo finale di campionato.

L'attaccante olandese, con 10 gol all'attivo in questo campionato, sarebbe il profilo ideale per forza fisica e qualità tecnica, per guidare l'attacco del nuovo Milan. L'ex Bayern Monaco, ha sorpreso tutti in questa stagione, migliorando tanto anche in fase realizzativa e trascinando il Bologna fino al quarto posto in Serie A.

Per lui, resterebbe viva anche un'ipotesi di ritorno al club bavarese, che può esercitare una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, fissata al momento della sua cessione al Bologna. Al momento però, il Milan sembrerebbe la squadra più interessata a Zirkzee per il dopo-Giroud. L'unica difficoltà di questa trattativa, è rappresentata dalla valutazione del giocatore, che i rossoblù stimano vicina ai 60 milioni di euro, cifra troppo elevata per le casse rossonere, che a meno di sconti sul cartellino, sarebbero costretti a virare su altre soluzioni.