Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TV Play della Juventus e di Massimiliano Allegri, sottolineando come il tecnico toscano non sia più considerabile un allenatore di stampo moderno. Della compagine bianconera e dell'annata che sta vivendo ha parlato al portale news.superscommesse.it anche il giornalista di Sky Sport Luca Cilli.

Orlando su Allegri: 'Lui come Mourinho non può essere più considerato un allenatore moderno'

"Allegri e Mourinho secondo me non possono più essere considerati tecnici moderni" questa è la frase detta dall'ex calciatore Massimo Orlando nell'intervista rilasciata ai microfoni di TV Play.

Orlando, continuando a parlare poi del tecnico toscano ha aggiunto: "Poi è chiaro che se gli metti in mano una squadra piena zeppa di campioni sono bravi nella comunicazione e sono vincenti. Il calcio però è cambiato, il calcio è fatto di studio dell’avversario, dei movimenti sia Mou che Allegri questo non lo facevano più". Parlando del Milan e nello specifico di Stefano Pioli, Orlando ha sottolineato come il tecnico emiliano sia approdato nel club rossonero come traghettatore, riuscendo poi a vincere uno scudetto e a compiere un lavoro egregio. Fatta questa premessa, l'ex calciatore ha evidenziato come il Milan nell'annata in corso non stia convincendo a pieno, incassando troppi gol a causa di una fase difensiva balbettante.

Orlando ha poi concluso il suo intervento parlando della vittoria roboante ottenuta dalla Roma per 4 a 0 contro il Brighton di De Zerbi in Europa League: secondo l'ex calciatori quindi, i meriti di questo trionfo andrebbero in gran parte a Daniele De Rossi, tecnico dei giallorossi che è stato in grado di lavorare non solo sulla tattica ma anche sulla mente dei calciatori.

Juve, Cilli: 'I bianconeri non sono una squadra in caduta libera, le ultime battute di arresto sono fisiologiche'

Della Juventus e di Massimiliano Allegri ha parlato anche il giornalista di Sky Sport Luca Cilli in esclusiva ai microfoni del portale news.superscommesse.it: "Non è una Juve in caduta libera dal mio punto di vista.

A Napoli, ad esempio, è vero che è uscita sconfitta ma ha giocato un’ottima partita, probabilmente fra le più belle fin qui disputate in stagione. Più in generale le ultime battute a vuoto sono anche fisiologiche. La Juventus ha fatto un qualcosa di ampiamente fuori dall’ordinario in precedenza, quando ha mantenuto il passo dell’Inter". Cilli ha poi continuato a parlare di Juventus, sottolineando come i bianconeri non abbiano la rosa del livello di molte avversarie anche a causa della rifondazione che la società piemontese starebbe portando avanti in questi mesi.