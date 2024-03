Sabato 9 marzo alle ore 18, l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo allo Stadio Renato dall'Ara, per sfidare il Bologna di Thiago Motta, squadra rivelazione del campionato, al quarto posto in classifica, con 51 punti conquistati, in piena lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione. Mister Inzaghi starebbe pensando a un cambio in attacco, concedendo un turno di riposo a Lautaro Martinez.

Il punto sulla partita

Lautaro Martinez dovrebbe lasciare spazio a uno fra Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, per affiancare il francese Marcus Thuram, pronto a tornare in campo dal primo dopo l'infortunio subito nel primo tempo della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid, dello scorso 20 febbraio.

Sembrerebbe probabile il ritorno in campo da titolare anche per il difensore Francesco Acerbi, così come per il regista Hakan Calhanoglu, ma non si esclude del tutto l'ingresso del turco dalla panchina, per poi partire dal primo minuto nel ritorno della cruciale sfida di Champions League di mercoledì prossimo, contro l'Atletico di Simeone.

Dubbi in mezzo al campo, invece, per il tecnico del Bologna Thiago Motta, che dovrebbe puntare sin sul giovane talento Giovanni Fabbian, ma non è escluso l'impiego in campo dal primo minuto dello svizzero Michel Aebischer, che comporterebbe il passaggio dal 4-1-4-1 al 4-3-2-1.

Dopo il pareggio ottenuto in campionato e la vittoria conquistata in rimonta in Coppa Italia, sfide entrambe disputate a San Siro, il Bologna si appresta dunque ad affrontare nuovamente l'Inter, nella sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A.

Per continuare ad inseguire il sogno Champions League, i rossoblù cercheranno di portare a casa il terzo risultato utile in stagione contro i nerazzurri.

Le probabili formazioni

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Probabile formazione Inter (3-5-2-): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian; Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitra Pairetto, assistito da Carbone e Giallatini; Rapuano quarto uomo. Al Var Mazzoleni e Mariani. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv e ulteriori dispositivi. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico ad Andrea Stramaccioni.