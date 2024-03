La Juventus starebbe pensando a un rinforzo in difesa in vista della prossima stagione e in queste ore circola anche il nome di Lucas Martinez Quarta della Fiorentina. Un innesto nel reparto difensivo bianconero sarebbe utile in particolare in caso di cessione di Gleison Bremer che piacerebbe al Manchester United. Inoltre anche Daniele Rugani e Alex Sandro potrebbero lasciare Torino a luglio, essendo entrambi in scadenza di contratto e per il momento non giungono notizie di trattative in corso per i rispettivi rinnovi.

La Juventus valuta l'acquisto di Martinez Quarta in estate

Specialmente se ci saranno cessioni nel reparto difensivo, Martinez Quarta potrebbe essere una possibilità per la Juventus nell'estate, dato che al momento non è ancora stato raggiunto un'intesa per il prolungamento del contratto con la Fiorentina, il quale scade nel 2025.

Nonostante fosse considerato un esubero durante l'estate scorsa, Martinez Quarta sta dimostrando tutte le proprie qualità in questa stagione, nella quale ha disputato 21 match nel campionato italiano segnando quattro gol, giocando anche una partita in Supercoppa italiana e un match di Coppa Italia. A questi bisogna aggiungere pure quattro presenze in Conference League (fra qualificazioni e fase finale) con due gol e un assist.

Attualmente l'argentino percepisce a Firenze circa 1,3 milioni di euro a stagione: i bianconeri potrebbero provare a corteggiarlo con un'offerta da 2 milioni annui. In caso di mancato rinnovo, peraltro, per i viola l'estate 2024 rappresenterebbe l'ultima opportunità per cedere il giocatore a una cifra considerevole.

Ipotesi tattiche: la Juve con Quarta

L'argentino Quarta ha una buona duttilità tattica, può infatti giocare sia da centrale che da terzino. Nell'eventualità in cui la Juventus dovesse confermare la difesa a tre può andare a ricoprire quindi il ruolo di difensivo di destra. In una difesa a quattro invece il sudamericano può giocare in entrambi i ruoli centrali.

Potrebbe quindi giocare a fianco eventualmente dei confermati Gatti e Danilo, ma anche di Tiago Djalò o di Dean Huijsen, che farà rientro dal prestito alla Roma. Nel reparto difensivo bianconero della prossima stagione c'è da considerare inoltre anche il ritorno dal prestito (alla Sampdoria) Facundo Gonzalez, che sarebbe fra l'altro l'unico mancino naturale del reparto, oltre al vicino rientro dall'infortunio di Mattia De Sciglio.