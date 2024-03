La Juventus sembra aver intensificato i propri sforzi nel tentativo di assicurarsi Teun Koopmeiners dell'Atalanta, giocatore che sarebbe ambito anche dal Liverpool. Secondo quanto trapela in queste ore, i bianconeri per battere la concorrenza del club inglese potrebbero proporre all'Atalanta uno scambio (più cash) che coinvolgerebbe uno tra Matias Soulè o Dean Huijsen al fine di abbassare il prezzo del cartellino del centrocampista olandese,

L'Atalanta sarebbe interessata ad Huijsen

In particolare l’Atalanta avrebbe mostrato un particolare interesse per Dean Huijsen, che a giugno tornerà alla Juventus dopo il prestito alla Roma.

Sembrerebbe che i bergamaschi siano alla ricerca di rinforzi in difesa per la prossima stagione e il giovane giocatore bianconero potrebbe rappresentare una scelta ideale. Anche Matias Soulè potrebbe interessare ai nerazzurri bergamaschi, ma il futuro dell’argentino resta ancora tutto da scrivere: attualmente il talento classe 2003 è in prestito al Frosinone e solo a giugno, i bianconeri decideranno se tenerlo in rosa o se cederlo: in quest'ultimo caso poterlo inserire in qualche trattativa potrebbe essere utile ed economico.

Resta da capire comunque se l'Atalanta prenderà in considerazione l'offerta della Juventus per Teun Koopmeiners e se sarà disposta ad accettare una contropartita tecnica fra Matias Soulè e Dean Huijsen.

La Juventus aspetta i giocatori impegnati con le nazionali

Mentre Cristiano Giuntoli è alle prese con le strategie di mercato per l’estate, la squadra di Massimiliano Allegri intanto deve pensare al presente e alle sfide che attendono la Juventus da qui a fine stagione. In particolare in queste ore stanno facendo rientro a Torino i calciatori che nell'ultima settimana sono stati aggregati alle rispettive nazionali.

Alla ripresa della Serie A, i bianconeri dovranno affrontare la Lazio e per i ragazzi di Allegri sarà necessario ritrovare una vittoria che ormai manca da un mese (contro il Frosinone). A Roma, la Juve dovrà fare a meno dello squalificato Dusan Vlahovic che poi rientrerà nella gara sempre contro la Lazio valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia prevista per il 2 aprile a Torino.

In campionato a guidare l’attacco bianconero ci sarà Moise Kean che è in cerca di riscatto e soprattutto di un gol che in Serie A gli manca dal 1° aprile del 2023 nel successo juventino contro il Verona.