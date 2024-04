La Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Milan. Questo sabato 27 aprile i bianconeri torneranno in campo a pochi giorni dalla gara contro Lazio che ha permesso alla Vecchia Signora di staccare il pass per la finale di Coppa Italia. Battendo i rossoneri la Juve avrebbe la possibilità di tornare in corsa per il secondo posto. Per questo motivo Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a fare grandi cambi di formazione. Infatti, in attacco Federico Chiesa è favorito su Kenan Yildiz, per affiancare Dusan Vlahovic. In ogni caso, il dubbio verrà sciolto definitivamente dopo la rifinitura.

Si va avanti con il 3-5-2

La Juventus, dopo aver ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia, spera di essersi scrollata di dosso l’ansia degli ultimi mesi. L’esultanza dei calciatori bianconeri dopo il gol di Arek Milik è parsa quasi liberatoria. Adesso, però, la parola spetterà al campo e contro il Milan ci sarà una nuova opportunità di riscatto.

Massimiliano Allegri non vuole fare esperimenti e confermerà il 3-5-2: in porta tornerà Wojciech Szczesny. Anche in difesa ci sarà un rientro importante visto che Federico Gatti sarà regolarmente al suo posto dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare la Coppa Italia. Insieme a lui ci saranno Gleison Bremer e Danilo.

Anche a centrocampo giocheranno gli stessi uomini visti contro Lazio.

Sulla destra agirà Andrea Cambiaso, in mezzo ci saranno Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre sulla sinistra si muoverà Filip Kostic. In panchina, invece, ci sarà Timothy Weah reduce dall’assist ad Arek Milik in Coppa Italia: l’americano è rinfrancato e forse troverà spazio anche nel secondo tempo della partita contro il Milan.

In attacco dovrebbero infine giocare dal primo minuto Vlahovic e Chiesa.

Le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia

Intanto alla vigilia della gara contro il Milan, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni di alcuni suoi giocatori: “Bremer ha avuto un problemino a Cagliari, ma ora sta decisamente meglio”.

Il gruppo bianconero, dunque, è al completo e il tecnico livornese ha la possibilità di scegliere la formazione migliore.

L’allenatore della Juventus si è anche soffermato sugli obiettivi della propria squadra: “In caso di vittoria che non sarà semplice, ci può dare l'opportunità di arrivare al secondo posto”.