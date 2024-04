Il futuro di Wojciech Szczesny alla Juventus è incerto: l'estremo difensore polacco avrebbe rifiutato di rinnovare il contratto oltre il 30 giugno 2025, nonostante abbia manifestato il desiderio di rimanere a Torino. Attualmente il suo stipendio, che si attesta sui 6,5 milioni di euro più bonus, è piuttosto pesante per i conti della Juventus. Per questo motivo, il club bianconero vorrebbe spalmare il suo ingaggio.

L'idea iniziale della Juventus sarebbe stata quella di offrire a Szczesny un contratto biennale con uno stipendio di circa 4 milioni di euro all'anno, bonus inclusi, ossia decisamente più basso di quello attuale.

Tuttavia, il portiere non sembrerebbe del tutto convinto di questa proposta e avrebbe preferito non accettare il rinnovo di contratto, rimandando la decisione di qualche mese.

Il punto sul futuro dei portieri della Juventus

Oltre a Wojciech Szczesny anche l'altro portiere bianconero Mattia Perin va in scadenza con la Juventus nel 2025. Perciò il prossimo anno la società dovrà affrontare la questione decidendo cosa fare con i suoi estremi difensori.

Non è da escludere che la situazione possa cambiare notevolmente qualora, nel 2024/2025, Szczesny dovesse disputare una stagione eccezionale, aprendo così la strada a un possibile nuovo rinnovo contrattuale.

Per quanto riguarda il futuro della Juventus in porta, i nomi di Carnesecchi e Di Gregorio sarebbero da tempo sul taccuino di Giuntoli, ma almeno per ora, sembra difficile considerarli come opzioni valide in ottica bianconera, visto che Szczesny e Perin dovrebbero restare ancora per un anno a Torino.

La Juventus si gode la finale di Coppa Italia

In attesa di sapere quali saranno le decisioni della Juventus per la sua porta del futuro, in queste ore la squadra si gode la conquista della finale di Coppa Italia. Infatti, nonostante la sconfitta contro la Lazio, i bianconeri sono riusciti ad eliminare la squadra di Tudor. È stato il gol di Arkadiusz Milik a regalare la finale alla Juventus: la sua rete all’Olimpico ha portato i bianconeri alla 22ª finale di Coppa Italia della loro storia.

La partita si giocherà a Roma il 15 maggio contro una tra Atalanta e Fiorentina.

Nel frattempo, i bianconeri dovranno pensare al campionato e in particolare alla gara contro il Milan: agli uomini di Allegri servono altri sei punti per raggiungere la qualificazione matematica alla Champions League.