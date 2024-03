Mateo Retegui, attaccante classe 1999 del Genoa, avrebbe attratto nuovamente l'attenzione della Juventus. Il suo nome torna particolarmente di moda dopo che, con la maglia della nazionale italiana, ha segnato due gol nell'amichevole contro il Venezuela.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe provare ad acquistare Retegui per farlo diventare il vice di Vlahovic, l'investimento sarebbe possibile se dovessero essere ceduti in estate Arkadiusz Milik e Moise Kean.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Retegui

La Juventus in estate può fare un tentativo per Retegui per rinforzare il settore avanzato e garantire una valida alternativa a Vlahovic, anche in considerazione di una stagione impegnativa fra il campionato, la probabile partecipazione in Champions League e il Mondiale per Club previsto fra giugno e luglio 2025.

Il Genoa, tuttavia, valuta il giocatore non meno di 20 milioni di euro, il che potrebbe rappresentare un'incognita non da poco per la Juventus nel trovare un'intesa con il club ligure. I rapporti fra le due società comunque sono positivi, considerando le trattative degli ultimi anni che hanno portato Radu Dragusin e Koni De Winter a Genova e Andrea Cambiaso a Torino.

La società bianconera seguirebbe da tempo Retegui, da prima che la società ligure decidesse di investire sulla punta italo-argentina.

La stagione fin qui disputata da Retegui e la sua carriera professionale

In questa sua prima stagione in Serie A fino ad adesso Retegui ha giocato 22 match segnando 6 gol e fornendo 2 assist. A questi bisogna aggiungere due match e altrettanti gol (con un assist) in Coppa Italia.

Nel frattempo il centravanti è diventato parte integrante della nazionale italiana di Luciano Spalletti. Con la doppietta segnata al Venezuela è arrivato, in 5 match disputati, a quota 4 gol segnati.

Dopo esser cresciuto nel settore giovanile del River Plate, ha giocato nel Boca Juniors, trasferendosi in prestito all'Estudiantes, al Talleres e poi al Tigre, prima del trasferimento al Genoa nel Calciomercato estivo del 2023 per 13 milioni di euro.

Il giocatore ha ottenuto il passaporto italiano perché il nonno Angelo si trasferì in Argentina ma era originario di Canicattì, in Sicilia.

Analisi tattica sul futuro dell'attacco della Juventus

La società bianconera in vista della prossima stagione valuterebbe l'acquisto di Retegui in particolare se dovesse decidere di lasciar partire Arkadiusz Milik e Moise Kean: il nazionale della Polonia è valutato 10 milioni di euro, mentre la vendita della punta italiana potrebbe fruttare circa 20 milioni di euro.

In tal caso, la Juventus potrebbe quindi avere a disposizione due centravanti come Vlahovic e Retegui e due seconde punte di qualità come Federico Chiesa e Kenan Yildiz.