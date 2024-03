La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe lavorando per un nuovo colpo atto a rinforzare la difesa della prossima stagione ed il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Kim Min-Jae, difensore ex Napoli attualmente in forza al Bayern Monaco; la società di Viale della Liberazione avrebbe in particolare sondato il giocatore per ragionare su un suo possibile ritorno in Italia in estate grazie alla formula del prestito.

L'Inter su Kim: la strategia per il ritorno in Italia

Con il caso Acerbi aperto - il calciatore sarà quasi certamente squalificato per via di un epiteto razzista rivolto a Juan Jesus in Inter vs Napoli - e un De Vrij che non offre più le certezze di un tempo (il centrale si è anche infortunato con la nazionale olandese), l'Inter ha iniziato a guardarsi attorno sul mercato per quanto concerne il reparto difensivo.

Uno dei nomi che spicca al riguardo è quello di Kim Min-Jae, ex Napoli e attualmente al Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano è nel mirino dei nerazzurri già da diversi anni, come testimonia l'interesse manifestato nel 2022 prima che venisse finalizzata la permanenza di Milan Skriniar, poi andato via a parametro zero.

In Baviera Kim non sta rispondendo alle aspettative perdendo il posto da titolare: un anno fa il Bayern lo ha acquistato per 50 milioni di euro, oggi invece non si esclude la possibilità di un prestito, con un'operazione simile a quella che ha portato Lukaku all'Inter dal Chelsea due anni fa. I buoni rapporti tra i due club potrebbero agevolare l'affare.

Con l'arrivo di Kim, l'Inter potrebbe decidere di rinunciare ad uno tra Acerbi e De Vrij, alleggerendo così l'organico e facendo spazio a nuovi innesti per rafforzare altri reparti della squadra.

Non solo Kim, i nerazzurri ragionano sulle alternative: da Smalling a Mavropanos

Il budget a disposizione degli uomini mercato nerazzurri non permette spese troppo elevate, l'Inter dovrà dunque ragionare sulle opportunità.

Tra queste potrebbe esserci Chris Smalling, il cui contratto con la Roma scadrà nel 2025, che costa circa 5 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri starebbero tenendo d'occhio anche Konstantinos Mavropanos, classe 1997, nazionale greco del West Ham, che già in passato era stato contattato dal club per un possibile trasferimento a Milano, poi sfumato.

Il centrale ha esperienza sia in difese a tre che a quattro, le sue qualità non sarebbero state dimenticate dai dirigenti nerazzurri che potrebbero fare presto un nuovo tentativo: il suo cartellino costa 18 milioni di euro.