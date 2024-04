Tra i calciatori dell'Inter che piacciono molto all'estero c'è inevitabilmente Lautaro Martinez. Il capitano è un top player riconosciuto a livello mondiale e su di lui avrebbe messo gli occhi il Liverpool. I Reds potrebbero cedere Salah, che piace sempre in Arabia come lo scorso anno e per questo preparano l'assalto all'attaccante argentino.

Un altro capitano che potrebbe lasciare la propria squadra a giugno è Giovanni Di Lorenzo. Il laterale sembra possa chiedere la cessione a fine stagione, con due club di Premier League interessati a lui ma non solo.

C'è da segnalare anche il possibile assalto della Juventus, con Cristiano Giuntoli suo grande estimatore avendolo portato lui all'ombra del Vesuvio. Trattativa non semplice visto che sul giocatore ci sono anche Manchester United e Aston Villa.

Liverpool su Lautaro

Il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Il capitano dell'Inter potrebbe prendere il posto di Salah, che piace molto in Arabia e dunque non è da escludere una cessione con un anno di anticipo rispetto alla scadenza di contratto. Proprio i nerazzurri stanno trattando con il Toro il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, ma è inevitabile prendere in considerazione eventuali offerte fuori mercato, che possano anche contribuire ad alleggerire il monte ingaggi.

D'altronde l'argentino chiede quasi 10 milioni netti, a fronte di un'offerta da 8 più bonus.

Club inglese che, dal suo canto, potrebbe anche mettere sul piatto eventualmente una cifra superiore ai 100 milioni di euro, che farebbe realizzare una plusvalenza monstre. L'Inter, infatti, lo ha acquistato dal Racing Avellaneda per 25 milioni di euro nell'estate 2018.

L'Inter ha cominciato a programmare con largo anticipo la prossima sessione estiva di calciomercato, complice anche il primato in classifica a più quattordici sul secondo posto, che ha fatto partire il conto alla rovescia per la vittoria del ventesimo scudetto, che varrebbe la leggendaria seconda stella.

I possibili sostituti

Un tesoretto importante per l'Inter, che avrebbe oltre 100 milioni di euro per rinforzare l'attacco. Una cifra che potrebbe essere girata anche per due innesti di rilievo. Il grande sogno è Joshua Zirkzee, che il Bologna potrebbe cedere per 60 milioni di euro, ma l'olandese non sarebbe l'unico obiettivo della società nerazzurra. Al club meneghino potrebbe piacere anche Jonathan David, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 con Lille. Proprio per questo motivo la valutazione dovrebbe subire un crollo rispetto ai 50 milioni chiesti fino allo scorso anno, con il canadese che adesso dovrebbe essere valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Di Lorenzo nel mirino della Juventus

Giovanni Di Lorenzo potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i club interessati c'è anche la Juventus, alla ricerca di un esterno destro di livello visto che Timothy Weah non ha convinto a pieno. Una trattativa tutt'altro che semplice visto che il Napoli non vorrebbe cedere il calciatore ad una propria rivale. La valutazione del capitano azzurro è di 20 milioni di euro, cifra importante ma non insormontabile per il club bianconero.

Oltre ai bianconeri c'è da segnalare anche l'interesse di altri due club di Premier League. Sono il Manchester United, che rivoluzionerà la rosa in estate, e l'Aston Villa, che è in piena lotta per un piazzamento in Champions League.