“Allegri non lo cambi. Ma nessuno è in grado di scalfirne le certezze”, queste le parole di Ivan Zazzaroni a commento della vittoria della Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio. I bianconeri erano reduci da mesi pesanti fatti solo di pareggi e sconfitte. I risultati altalenanti hanno portato diverse critiche soprattutto all’indirizzo di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato anche in discussione e un risultato negativo in Coppa Italia avrebbe potuto cambiare il suo futuro. A difesa di Massimiliano Allegri si è schierato Ivan Zazzaroni che ha parlato del lavoro fatto dall’allenatore in questi mesi: “Una solidità che è frutto delle esperienze”.

Zazzaroni difende Allegri

Ivan Zazzaroni ha analizzato nei dettagli la vittoria scaccia crisi della Juventus contro la Lazio: “Prova a subire il meno possibile e a sfruttare le poche occasioni”. Il direttore del Corriere dello Sport, ha poi sottolineato che Massimiliano Allegri non bada troppo al bel gioco, ma predilige l’equilibrio: “Contano la concretezza e il risultato finale”. Adesso, però, la Juventus è chiamata a riprese la prestazione vista contro la Lazio in Coppa Italia anche in campionato. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà la Fiorentina. Domenica 7 aprile, la Vecchia Signora dovrà trovar i tre punti se non vorrà ripiombare nella crisi. Arrivare in Champions League è fondamentale per la società, come spiegato più volte dagli stessi dirigenti.

La partita contro la Lazio lascia ben sperare soprattutto perché Dusan Vlahovic e Federico Chiesa hanno ritrovato il gol. Il serbo è apparso in grande spolvero e anche a livello tecnico non ha sbagliato un pallone. Vlahovic sembra essere diventato il leader morale di questa squadra e la Juventus non può fare a meno di lui.

Vlahovic ringrazia Allegri

Ivan Zazzaroni ha spiegato come Massimiliano Allegri abbia un credo calcistico fatto di equilibrio e solidità. In questo stagione, il tecnico livornese ha trovato un punto di forza fondamentale per la Juventus ed è Dusan Vlahovic. Il serbo ha segnato 16 gol e spesso è stato l’uomo decisivo per i bianconeri.

Anche lo stesso giocatore ha ammesso di aver tratto dei benefici dal lavoro fatto da Massimiliano Allegri. Anche dopo la gara contro la Lazio, Vlahovic ha avuto parole al miele per il tecnico livornese: “Complimenti al mister per come ha preparato la partita”, ha dichiarato DV9 ai microfoni di Mediaset. Adesso, però, Vlahovic e la Juventus hanno una missione: riprendere il cammino in campionato. Infatti, il Bologna, quarto in classifica, è a soli due punti dai bianconeri. Perciò la Vecchia Signora è chiamata ad invertire la rotta e a fare una serie di vittorie di una certa rilevanza se vorrà raggiungere un posto in Champions League.