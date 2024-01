Capitano, leader, trascinatore: Lautaro Martinez è il faro dell'Inter di Simone Inzaghi. 17 reti stagionali ed un ruolo da assoluto protagonista in questa stagione. Le prestazioni del Toro non sono passate inosservate con alcuni top club europei tra cui l'Arsenal che sarebbero pronti ad offerte importanti in estate per provare a strappare l'argentino all'Inter.

Inter: l'Arsenal mette nel mirino Lautaro, possibile addio a fine stagione per Sanchez

Stando agli ultimi rumor di mercato il club guidato da Mikael Arteta è alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione.

Un bomber che possa permettere ai Gunners di lottare fino alla fine per la Premier League ed essere una protagonista importante anche in Europa. Per questo la società londinese tra sondando diversi profili soprattutto del campionato italiano. Oltre a Vlahovic ed Osimhen, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino anche Lautaro che però risulta incedibile per l'Inter che in estate non vorrà ascoltare alcun offerte per il Toro. Il rinnovo contrattuale potrebbe così essere un mattoncino in più per blindare definitivamente il dieci argentino e capitano nerazzurro.

Se il futuro di Lautaro non sembrerebbe in discussione, a fine stagione potrebbe partire Alexis Sanchez. L'Inter, infatti, sarebbe alla ricerca di un altro attaccante per l'estate con diversi profili monitorati dal direttore sportivo Giuseppe Marotta.

Oltre a quello di Taremi, il club nerazzurro segue con attenzione la vicenda di Luis Muriel che in caso di mancato accordo per il rinnovo con l'Atalanta, si libererà a parametro zero diventando così una buona opportunità per giugno.

Inter, proseguono i contatti per Zielinski

Oltre a trattenere i suoi big, l'Inter vuole puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi così da poter essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione sia in campionato ma anche in Champions League.

Il club nerazzurro vuole rinforzare la mediana e starebbe proseguendo i contatti con Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non dovrebbe rinnovare con il Napoli che sta pensando a Samardzic come erede e per questo dovrebbe lasciare il club partenopeo a parametro zero in estate. Il club nerazzurro sta seguendo con grande attenzione la situazione e sarebbe pronto ad ingaggiare l'ex Udinese ed Empoli mettendo sul piatto un biennale.

Inter, la posizione di Zielinski nel 3-5-2 di Inzaghi

Con l'eventuale arrivo di Zielinski, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi avrebbe un'altra freccia al proprio arco. Il modulo utilizzato dall'allenatore nerazzurro, il suo ormai consolidato e collaudato 3-5-2, potrebbe favorire l'inserimento ed evidenziare le caratteristiche del centrocampista polacco.

Infatti la qualità dell'inserimento e la rifinitura sotto rete potrebbero essere armi importanti in casa Inter, con Zielinski che sarebbe più che un'alternativa ai vari Barella e Mkhitaryan ed essere così un elemento importante per la nuova Inter targata Simone Inzaghi.