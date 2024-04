Nelle scorse ore l'imprenditore tifoso della Juventus Mario Gatta a Juventibus ha sottolineato che la società bianconera dovrebbe puntare per la prossima sessione di calciomercato estiva di Luka Modric, centrocampista che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione.

Gatta: 'Modric anche per un solo anno lo prenderei, farebbe crescere i giovani e darebbe qualità in mezzo al campo'

L'imprenditore tifoso della Juventus Mario Gatta ha parlato a Juventibus e riferendosi al possibile mercato estivo del club bianconero ha detto: "Modric è il primo giocatore che andrei a prendere.

Lo volevo tre anni fa ma mi dicevano che era cotto, invece mi sembra che abbia giocato bene. Un anno, per far vedere ai giovani calciatori della Juventus come ci si muove in mezzo al centrocampo, come si va con la palla o senza palla e come si leggono determinate situazioni, io glielo farei fare".

Gatta restando sul tema mercato, ha poi sottolineato quale tipo di calciatore servirebbe alla Juventus: "Se non prendi Modric la Juventus deve acquisire un regista, uno di spessore, altrimenti cambi modulo e ti metti con due mediani ed un fantasista. Però ci vuole qualcuno che dia qualità alla nostra mediana, che ci sia o no ancora Allegri, è indubbio che il centrocampo della Juventus sia sufficiente, però se poi lo paragoni a quello dell'Inter vedi che è inferiore di due categorie".

Parlando invece dei possibili allenatori candidati per la panchina della Juventus, Gatta ha asserito: "Motta in pole position? mai come quest'anno si possono fare figuracce sul mercato, perché ci sono tanti scenari che possono cambiare velocemente. Felipe Anderson è un esempio lampante di questo ma se posso dire una cosa, so che l'italo brasiliano piace alla società e che il ciclo di Allegri è finito".

Sulla suggestione Gasperini infine, Gatta ha sottolineato: "Se ti dovessi fare la mia classifica lui starebbe sotto solo ad Antonio Conte. In un discorso di una Juventus giovane lui sarebbe il migliore, però lo dovrebbero far lavorare senza problemi".

Juventus, i tifosi commentato le parole di Gatta: 'Magari Modric, anche solo per 20 partite lo prenderei'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Gatta: "Magari Modric, anche solo per 20/25 partite in tutto e neanche per intero. Il nostro centrocampo è semplicemente scandaloso", scrive un utente di Youtube in merito alla possibile candidatura del centrocampista croato.

Un altro utente, invece, si è concentrato sul discorso della mediana della Juventus dicendo: "Dimentichiamo che McKennie e Rabiot giocano da 3 mesi soffrendo perché non sono usciti da infortuni molto fastidiosi, lo stesso per Danilo. Questo per me giustifica in parte l'orrore di questo 2024