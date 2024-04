Nelle scorse ore l'opinionista della Juventus Massimo Zampini sulla trasmissione Juventibus è tornato a parlare della seconda stella che l'Inter si è apporta recentemente sul petto, sottolineando come la verità in merito ai fatti dello scudetto assegnato ai nerazzurri nel 2006 non sia mai uscita davvero fuori.

Juventus, Zampini: '12 milioni di tifosi hanno il sospetto che la verità sullo scudetto del 2006 non sia stata cercata'

L'opinionista di fede bianconera Massimo Zampini ha parlato a Juventibus della presunta irregolarità della seconda stella conquistata recentemente dall'Inter e nello specifico sulla vicenda inerente lo scudetto del 2006 revocato proprio alla Juventus ed assegnato ai nerazzurri: "E' un discorso di giustizia e pacificazione: la pacificazione si fa con la verità storica quando si cercano fatti acclarati.

Fare finta che non sia esistita, trattandomi come il matto che sta alla taverna del bar non aiuta. Perché faccio presente cosa è emerso 4 anni dopo e nessuno ci ha spiegato perché siano uscite certe notizie cosi in ritardo. Ci sono 10-12 milioni di tifosi che hanno il "piccolo" sospetto che la verità non sia stata proprio cercata fino in fondo". Zampini ha infine concluso il suo intervento sottolineando: "La nostra vita prosegue molto serenamente aldilà di quello che pensano certi tifosi dell'Inter, non sto male per la seconda stella dei nerazzurri".

Juventus, tanti tifosi rispondo alle accuse di Zamparini: 'Andiamo in fondo a tutti quegli anni e vediamo cosa faceva Moggi'

Tanti tifosi hanno risposto alle parole di Zamparini: "Ma chi se ne importa di un’eventuale pacificazione con voi?

il doping 1994, la corruzione di arbitri 2004 e le false plusvalenze 2020 sono state tutte dimostrate nei tribunali voi dovete “pacificarvi” con le vostre ex/dirigenze che imbrogliavano che c’entra l’Inter?" scrive un utente di X evidentemente di fede interista. Un altro ancora aggiunge ironicamente: "Io sono d’accordo: andiamo a fondo su tutti quegli anni in cui Moggi spadroneggiava, non solo quei due presi in esame.

E poi però bisogna accettare il verdetto, perché a me il fatto che la Juve se la sia cavata con un solo anno di B non va ancora giù!". Un altro poi amplia il discorso rispetto al concetto di sistema: "Detto seriamente, non avete compreso il concetto di sistema. Non è la singola telefonata, ma il controllo esercitato su tutte le componenti del calcio.

Esempio? Ascolta cosa fa Della Valle quando sta per finire in Serie B a colpi di torti arbitrali scientifici: chiama Moggi". Infine, un tifoso della Juventus scrive deluso: "E la nostra società che non vuole, avrebbe le potenzialità per scatenare una tempesta mediatica, non vuole farla e lascia persone come lei e noi tifosi soli a leccare una ferita che non si rimarginerà mai.