"Ci sono giocatori interessanti nella lista del Milan, abbiamo raccontato di Zirkzee sul quale però c’è anche la Juve, ci sono anche i vari Sesko, David, Boniface che gioca in Germania, in Europa esistono profili interessanti per il settore avanzato". Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio a Sky Sport in riferimento all'interesse di Milan e Juventus per Joshua Zirkzee. Il giocatore olandese piace molto alla società bianconera soprattutto in previsione ad un possibile ingaggio dalla prossima stagione di Thiago Motta, che rimane uno dei nomi preferiti per una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri in caso di esonero a fine stagione.

La Juventus valuta almeno un rinforzo per il settore avanzato per la prossima stagione

La Juventus sta valutando diverse possibilità di mercato in previsione della prossima stagione.

Uno dei nomi che emerge è quello di Retegui, l'italo-argentino attualmente in forza al Genoa e all'Italia. La Juventus lo considera un'alternativa ideale a Vlahovic, anche se la possibilità di separarsi dal serbo è considerata molto improbabile. Tuttavia, la società sta valutando anche un giocatore da affiancare a Vlahovic, o addirittura il suo sostituto nel caso in cui si dovesse ricevere un'offerta irresistibile per il bomber serbo.

In questo contesto, emerge il nome di Joshua Zirkzee, centravanti olandese di origini nigeriane che si è distinto nel Bologna di Thiago Motta.

L'olandese sta giocando principalmente come punta ma è in grado di arretrare e creare spazi per i compagni, oltre a essere pericoloso sotto porta.

Zirkzee potrebbe giocare accanto a Vlahovic in un 3-5-2, prendendo il posto di Chiesa, il cui futuro alla Juventus rimane incerto, o alle sue spalle in un 4-2-3-1, lasciando spazio anche per altri giocatori come l'azzurro e/o Yildiz.

Il futuro professionale di Zirkzee secondo la giornalista Colombo

A parlare del futuro professionale di Joshua Zirkzee è stata anche la giornalista sportiva del Corriere della Sera Monica Colombo, che ha così dichiarato: "Se dovessi scommettere 50 euro sul nome della futura punta del Milan fra i vari Sesko, Zirkzee, David, Gyokeres e gli altri io punterei su Zirkzee".

La giornalista ha spiegato il perché la punta nigeriana può rappresentare il rinforzo ideale per la società rossonera, anche in considerazione del possibile addio a fine stagione di Oliver Giroud. Ha dichiarato: "La scelta ideale è Zirkzee ma non perché piace a me ma perché conosce già il campionato italiano, è abituato alle difese della Serie A, lo rende più appetibile rispetto agli altri". Colombo ha dichiarato che il giocatore del Bologna costa ma è normale considerando che è una delle migliori punte non solo del calcio italiano ma anche europeo.