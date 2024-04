Sta circolando in queste ore l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe il nome di Mauro Icardi accostato alla Juventus: una notizia che lo speaker Edoardo Mecca noto tifoso bianconero ha commentato positivamente sul proprio account X.

Juve, indiscrezioni vorrebbero Icardi in orbita bianconera, Mecca non ha dubbi: 'Per me è un gigantesco si'

In queste ore sta circolando sul web un'immagine di Wanda Nara, agente nonché compagna di Mauro Icardi, con addosso una maglia della Juventus. La foto ha destato l'attenzione del grande pubblico bianconero, conscio dei problemi in attacco mostrati dalla formazione piemontese in questa annata e le indiscrezioni di un eventuale arrivo del centravanti ex Inter alla Continassa hanno preso il sopravvento su ogni possibile ragionamento.

Fra i tanti a commentare quella che ad oggi è semplicemente un'illazione di Calciomercato si è evidenziato anche Edoardo Mecca, speaker vicino ai colori della Juventus che sul proprio account X ha scritto: "Milik e Kean out per uno tra Retegui o Icardi sarebbe un gigantesco si". In tutto questo è doveroso sottolineare la situazione contrattuale di Icardi con il Galatasaray: il centravanti argentino è infatti legato alla compagine turca fino al prossimo 2026 e di conseguenza se la Juve volesse davvero intavolare una trattativa con il club giallorosso, allora dovrebbe mettere in conto di spendere una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Juventus, i tifosi sono contrari al pensiero di Mecca: 'Dare via Kean per un Icardi o un Reteguei è follia'

Il messaggio di Mecca, ha comunque catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus, che hanno replicato in massa al suo post: "Non so Eodardo, Icardi sincero anche no, Kean ha la fisicità dalla sua e purtroppo per quel pochissimo che abbiamo visto andrebbe pure bene tenerselo ma non ha costanza, fa magari una partita bene come contro l'Hellas poi sparisce sempre.

Milik fuori va bene, discorso età e tutto" scrive un tifoso non in linea con il pensiero dell'artista piemontese, mentre un altro aggiunge: "Su Milk posso anche essere d'accordo sia per la questione fisica che per la questione età. Mentre dare via Kean per un Icardi o un Reteguei è follia, Kean se giocasse con continuità e venisse servito decentemente con un gioco un po' più offensivo, sarebbe un ottimo attaccante".

Un altro tifoso invece, ampia il suo pensiero a quelle che potrebbero essere le rivali internazionali della Juve dell'anno prossimo scrivendo: "Vedendo Mbappè, Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Guler, Endrick, Brahim Diaz (Joselu non lo nomino perché per me vale Milik o Kean) tutti insieme nella stessa squadra un po’ di magone mi viene se penso a Retegui alla Juve".