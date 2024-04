Il Milan potrebbe pensare a Sofyan Amrabat per rinforzare la mediana e ad Alessandro Buongiorno del Torino per puntellare la difesa. Il centrocampista non dovrebbe essere riscattato dal Manchester United e potrebbe ritornare provvisoriamente alla Fiorentina. Per quanto riguarda il centrale granata, ci sarebbero alla finestra anche Inter e Juventus. Proprio questi ultimi due club avrebbero puntato i fari su Anthony Martial che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno.

Ritorno in Italia per Amrabat

Il club presieduto da Cardinale sarebbe interessato a Sofyan Amrabat per rinforzare il centrocampo.

Il marocchino non dovrebbe essere riscattato dal Manchester United che, se volesse acquisirne il cartellino definitivamente, dovrebbe versare circa 20 milioni di euro nelle casse dei toscani. Inoltre, l'ex Verona è un nome gradito ai dirigenti milanesi che potrebbero intensificare i contatti se dovessero decidere di cedere Bennacer. L'algerino non ha trovato molta continuità anche a causa dei problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro mentre per Amrabat si potrebbe puntare su un prestito con diritto di riscatto in quanto non sarebbe centrale nei piani della Fiorentina.

Casting per la difesa rossonera

La strategia di mercato del Milan prevede l'acquisto di un centrale.

Interessa Buongiorno, seguito da Inter e Juventus, mala richiesta del Torino sarebbe di circa 40 milioni di euro per il ragazzo che è legato al club di Cairo fino al 2028. Nel frattempo, Ibrahimovic avrebbe mosso i primi passi per profili come Stiamo parlando Lacroix del Wolfsburg e di Brassier del Brest, entrambi in scadenza nel 2025.

Derby d'Italia

La Juventus sarebbe pronta a sfidare l'Inter per Anthony Martial. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno ma non dovrebbe prolungare il suo rapporto con il Manchester United. Marotta e Piero Ausilio avrebbero preso appunti ma i bianconeri potrebbero intensificare i contatti dopo aver perso Felipe Anderson.

L'unico ostacolo riguarderebbe l'elevato ingaggio che percepisce l'ex Monaco.

Profili precisi per i moduli di Inter, Milan e Juve

Amrabat non avrebbe problemi tattici nel Milan in quanto potrebbe agire sia come mediano nel 4-2-3-1 che da mezzala nel 4-3-3. Possiede capacità di inserimento e di palleggio, che ai rossoneri farebbero molto comodo in quanto non è stato mai colmata l'assenza di Kessie. I dirigenti milanesi vorrebbero un centrale dinamico e polivalente, pertanto i nomi di Buongiorno e Lacroix sono molto nominati negli uffici di casa Milan. Entrambi sono in grado di impostare il gioco e di marcare a uomo. La velocità di Martial sarebbe fondamentale per Inter e Juventus che cercano dei rinforzi offensivi se dovessero perdere Milik e Sanchez.