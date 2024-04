L'Inter pensa a programmare la prossima stagione e vorrebbe rinforzare soprattutto l'attacco. I dirigenti nerazzurri sarebbero sulle tracce di Albert Gudmundsson del Genoa o in alternativa di Joshua Zirkzee del Bologna in quanto Alexis Sanchez non dovrebbe rinnovare il contratto scadenza a giugno e Marko Arnautovic potrebbe essere ceduto. Per arrivare a uno dei due attaccanti sarebbe però necessario sfoltire il reparto offensivo (cedendo ad esempio Oristanio, Carboni e Satriano), mossa utile anche per incassare una parte del denaro necessario per investire su un nuovo attaccante.

La strategia di Marotta e Piero Ausilio: si pensa alle cessioni

L'Inter sarebbe sulle tracce di Zirkzee o di Gudmundsson per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il primo avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e un contratto con il Bologna fino al 2027. Più semplice arrivare all'attaccante del Genoa che avrebbe una stima di circa 30 milioni di euro.

Nel frattempo i dirigenti meneghini pensano a come fare cassa con i profili in esubero per finanziare le operazioni in entrata. In tal senso Valentin Carboni, ora in prestito al Monza, ritornerà alla Pinetina per poi essere valutato da Inzaghi, ma se non dovesse essere ritenuto pronto a essere protagonista in nerazzurro, potrebbe partire per circa 30 milioni di euro.

Una cessione di Gaetano Oristanio potrebbe garantire circa 5 milioni di euro se il Cagliari dovesse rimanere in Serie A, mentre Sebastiano Esposito verrebbe riscattato dalla Sampdoria se i liguri dovessero approdare nella massima serie. È poi da capire il futuro di Martin Satriano, ora in forza al Brest in prestito, che avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro.

L'eventuale cessione di Lucien Agoumè invece potrebbe garantire un introito di circa 9 milioni di euro, mentre Marko Arnautovic non sarebbe incedibile e in caso di offerta da 5 milioni di euro: l'austriaco potrebbe avere delle offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Molto probabile è poi il mancato rinnovo di contratto con Alexis Sanchez, che sarebbe quindi libero a parametro zero dal 1° luglio.

Qualità e velocità per l'Inter

Sia che i nerazzurri dovessero puntare su Zirkzee sia su Gudmundsson, avrebbero a disposizione un elemento in grado di sposarsi alla perfezione con il modulo 3-5-2 dell'Inter di Inzaghi, nel quale potrebbero agire sia da seconda punta sia da centravanti.

Si tratta di due giocatori dotati di qualità tecniche, di velocità e di ottime capacità balistiche. Inoltre entrambi possono essere utili con la propria versatilità tattica anche in caso di un cambio di modulo.