L'Inter sta lavorando in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato e non si fermerà all'ingaggio di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi, che arriveranno a parametro zero essendo in scadenza di contratto rispettivamente con il Napoli e il Porto. In attacco potrebbe essere fatto qualcos'altro, visto che Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non avrebbero convinto del tutto e la società nerazzurra si sta guardando intorno. Ovviamente servirà fare cassa con le cessioni o utilizzando i propri talenti come contropartite tecniche. E un giocatore che rappresenta un tesoretto è Valentìn Carboni, che tornerà dal prestito secco al Monza a giugno.

Il Milan cercherà rinforzi soprattutto in mezzo al campo a giugno visto che a gennaio ha ceduto Rade Krunic senza sostituirlo. I rossoneri si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Sofyan Amrabat, che difficilmente sarà riscattato dal Manchester United visto che in Premier League ha deluso le aspettative. Per questo motivo Furlani e Moncada dovrebbero trattare con la Fiorentina.

L'Inter può aprire al sacrificio di Carboni

In estate tornerà all'Inter Valentìn Carboni, che con la maglia del Monza in prestito ha fatto piuttosto bene in questa stagione. Il classe 2005 ha messo insieme 3 assist e 2 gol in 22 presenze in campionato e, vista la giovanissima età, rappresenta uno dei migliori talenti emergenti, tanto da essere già in ottica Nazionale argentina.

A gennaio aveva fatto un tentativo per lui anche la Fiorentina, che aveva proposto 20 milioni di euro ma il club meneghino l'ha rispedita al mittente.

Adesso i nerazzurri starebbero pensando di sacrificare il giocatore per rinforzare il proprio attacco. Ausilio e Marotta, infatti, vorrebbero offrire il suo cartellino al Genoa come parziale contropartita per arrivare a Albert Gudmundsson, che tanto bene ha fatto quest'anno.

L'Inter, ovviamente, si riserverebbe il diritto di recompra su Carboni per non perdere il controllo sul suo cartellino, un po' come fatto con Giovanni Fabbian.

Il punto sul possibile nuovo attacco dell'Inter

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco nella prossima stagione. Confermatissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, salvo offerte fuori mercato, si aggiungerà inoltre Mehdi Taremi che arriverà a parametro zero dal Porto.

Bisognerà capire cosa succederà con Alexis Sanchez, che è in scadenza di contratto, e con Marko Arnautovic, che potrebbe essere ceduto avendo deluso le aspettative. E a quel punto bisognerebbe trovare una quarta punta di livello quale potrebbe essere proprio Albert Gudmundsson. Da qui l'idea di sacrificare Valentìn Carboni per abbassare l'esborso economico al Genoa intorno ai 15 milioni di euro.

Milan su Amrabat

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista che possa dettare i tempi in mezzo al campo. Il nome giusto può essere quello di Sofyan Amrabat, che tornerà alla Fiorentina visto che al Manchester United non ha convinto a pieno ed è finito ai margini nelle ultime settimane. Il centrocampista marocchino è in scadenza di contratto a giugno 2025 e questo incide inevitabilmente sulla sua valutazione, che non può essere superiore ai 15 milioni di euro. Rossoneri che, però, potrebbero anche intavolare uno scambio con Samuel Chukwueze, soprattutto se il nigeriano dovesse continuare a non trovare spazio da titolare.