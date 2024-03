Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli sta già lavorando per rinforzare la rosa bianconera in previsione della prossima stagione, quando la società dovrà disputare il Mondiale per Club ed auspicabilmente anche la Champions League.

E' il centrocampo il settore che ha notoriamente più bisogno di rinforzi, ecco che l'ultima idea allo studio sarebbe quella di riportare in Italia Sofyan Amrabat, di proprietà della Fiorentina ma oggi in prestito al Manchester United.

Sul mediano marocchino ci sarebbe però l'interesse anche del Milan.

La Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire Arthur Melo per l'acquisto di Amrabat

Una possibile soluzione potrebbe allora essere costituita da uno scambio con Arthur Melo.

Il Manchester United non sembra intenzionato a versare i 20 milioni di euro più 5 di bonus necessari per riscattarne il cartellino, la Juventus sarebbe dunque alla finestra e potrebbe offrire in cambio il cartellino proprio del brasiliano, che in viola quest'anno ha disputato una stagione più che positiva (per lui 27 presenze in Serie A e 2 assist).

Anche in questo caso la Fiorentina, che quest'anno lo sta vantando tra i propri ranghi in prestito, non sembra intenzionata a riscattarne il cartellino ma data la valutazione simile tra i due calciatori, tra i 20 e i 25 milioni di euro, il club bianconero potrebbe proporre uno scambio secco.

Anche l'ingaggio dei calciatori è simile, 4 netti per Amrabat e 5 per Arthur.

Anche il Milan sarebbe interessato ad Amrabat

La Juventus non è l'unica società interessata al centrocampista classe 1996. Anche il Milan di Zlatan Ibrahimovic sembra infatti guardare con attenzione alle doti dell'ex viola che potrebbe costituire una risorsa utile date le prestazioni non eccelse di Bennacer e l'altalena di performance in cui si è esibito quest'anno Reijnders.

Se i rossoneri decidessero di affondare il colpo potrebbero tuttavia vantare una via privilegiata nell'uomo mercato che condurrebbe l'affare, proprio quel Zlatan Ibrahimovic che in passato con la maglia dei Reds ha conquistato una Europa League.

Come giocherebbe Amrabat nella Juventus

Amrabat appare particolarmente abile nell'impostazione di gioco, garantisce fisicità, senso tattico e visione di gioco.

A Torino giocherebbe senz'altro davanti alla difesa, andando a contendersi il posto con Manuel Locatelli, che quasi certamente verrebbe tuttavia dirottato nel ruolo di mezzala. Amrabat appare profilo utile anche nel caso in cui il club bianconero decidesse di perseguire un nuovo progetto tattico schierandosi magari con soli due centrocampisti, avendo ricoperto il ruolo proprio con la maglia della Fiorentina.

Con la maglia del Manchester United Amrabat ha totalizzato 22 presenze senza mai realizzare gol o assist. Un gol e un assist invece per lui nei 107 incontri nei quali ha vestito la maglia viola.