Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ai microfoni di Juventibus ha evidenziato come troppi calciatori della Juventus si siano nascosti dietro alle polemiche fatte dai tifosi bianconeri inerenti la figura di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha poi parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Kenan Yildiz e Wojciech Szczesny.

Juventus, Albanese: 'Alcuni calciatori si sono nascosti dietro al gioco dei pro e contro Allegri'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese è intervenuto ai microfoni del canale Twitch Juventibus e parlando di Massimiliano Allegri e della Juve, ha puntato il dito su la stagione deludente di alcuni calciatori: "Il giochino dei pro o dei contro Allegri credo stia dando la sponda a troppi calciatori di nascondersi dietro a questo concetto.

Mettiamo da parte il discorso allenatore, ci sono molte altre componenti che evidentemente dal 21 di gennaio in poi hanno deciso di non svegliarsi più, però dentro a questo incubo ci sono tutti, non solo i tifosi o il tecnico. Quindi io credo in questo finale di stagione che tutte le componenti di questa società debbano dimostrare non solo l'attaccamento alla maglia ma anche di essere all'altezza della situazione, perché se vuoi continuare a giocare nella Juventus questi momenti devi saperli gestire e superare". Parlando di Yildiz Albanese ha poi detto: "Il turco potrebbe prendere la 10, credo che sia il principale candidato, però non è un fattore vincolante per il contratto. In questo momento forse sono gli agenti di Yildiz che avrebbero la necessità di proporre un rinnovo per il loro assistito.

E' chiaro che bisognerà adeguare il suo contratto, ha un ingaggio relativamente basso, per quello che sarà la centralità nella Juventus ma questo è un discorso da spostare al futuro prossimo. I dialoghi comunque tra la famiglia di Yildiz ed il club ci sono ed i rapporti sono buone tra le parti".

Sul futuro di Szczesny infine Albanese ha sottolineato: "Il polacco ha un contratto fino al 2025, la proposta con rinnovo con stipendio ridotto l'ha rifiutata, dunque ho arriva a scadenza di contratto nella prossima estate a fronte di un'offerta la società lo vende.

Chiaramente devono essere d'accordo in due, perché il giocatore deve trovare una collocazione che riesca a convincerlo. Io credo che Perin possa andare via e Di Gregorio potrebbe arrivare come vice per una stagione. In ogni caso penso che quella del portiere non è una priorità.

Juventus, i tifosi commentato le parole di Albanese: 'Se una volta i giocatori non si impegnavano, rischiavano di finire in tribuna'

Le parole di Albanese sono state dunque commentate da tanti tifosi della Juventus: "Caro Giovanni noi corriamo meno degli altri e siamo mentalmente scarichi. Questa è la verità cruda e nuda" scrive un utente su Youtube. Un altro ancora rincara la dose aggiungendo: "Per giocare nella Juve devi andare sempre al massimo perché se giochi una partita ottima e tre sufficienti non sei da idoneo. L'allenatore poi ci mette del suo non motivando il gruppo ect.. Una volta quando non comandavano giocatori e procuratori se giocavano senza impegno, rischiavano la decurtazione dello stipendio o come successo a Firenze a Dunga un anno in tribuna.