La Juventus contro la Lazio si giocherà non solo l'approdo alla finale di Coppa Italia ma anche un pezzo di stagione: l'annata del club bianconero infatti, con un trofeo messo in bacheca cambierebbe radicalmente cosi come potrebbe cambiare la percezione dell'operato di Massimiliano Allegri.

Juve, Allegri con la Lazio si gioca un pezzo di stagione e di futuro

Questa sera andrà in scena all'Olimpico il ritorno di Coppa Italia fra Lazio e Juventus, il secondo episodio di un film che ha visto la formazione bianconera imporsi su quella biancoceleste nel primo atto per un secco 2 a 0.

Le squadre si giocheranno dunque 90 minuti fondamentali per l'approdo alla finale, in una gara che può valere una stagione: Tudor, arrivato appena qualche settimana fa dopo l'esonero di Maurizio Sarri, passando questo turno dimostrerebbe una capacità innata di saper incidere in corsa anche in un club di alto livello. Per Massimiliano Allegri invece, la partita di Roma rappresenterebbe un vero e proprio spartiacque: centrando la finale di coppa Italia infatti, il toscano avrebbe sostanzialmente adempito a quelle che sono state ad inizio stagione le richieste della società bianconera. La Juventus, secondo le volontà dei massimi dirigenti del club piemontese, sarebbe infatti dovuta rientrare in Champions League, cosa che sembrerebbe scontata visto il recente quinto slot aggiunto al campionato italiano, e raggiungere almeno la finale di Coppa Italia.

Un obiettivo che ad oggi sembrerebbe alla portata della Juventus e che potrebbe rimettere in discussione anche il futuro dello stesso Allegri: il toscano, dato da molti in uscita al termine della stagione in corso, se riuscisse non solo a superare la Lazio, ma a battere anche una tra Fiorentina ed Atalanta nell'eventuale atto conclusivo della coppa, potrebbe poi presentarsi in sede di colloquio con Giuntoli in estate con un altro peso specifico.

Ecco perché la partita di questa sera apparirebbe estremamente importante non solo per le ambizioni della Juventus ma anche per quelle del tecnico livornese.

Juventus, gli uomini chiave su cui Allegri si dovrebbe affidarsi contro la Lazio

Allegri contro la Lazio, potrebbe dunque affidarsi alla formazione più classica e agli uomini fidati: spazio dunque a Danilo, Bremer ed Alex Sandro nella linea difensiva mentre sugli esterni Cambiaso e Kostic dovrebbero avere assicurata una maglia da titolare. A centrocampo il solito trio composto da Locatelli, McKennie e Rabiot mentre in attacco Vlahovic potrebbe essere supportato da Federico Chiesa, con Yildiz sempre pronto a subentrare nella ripresa.