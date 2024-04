Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di TV Play della Juventus, dicendo che la società bianconera potrebbe essere a un bivio per quello che concerne la permanenza di Massimiliano Allegri. Del tecnico toscano e del suo prossimo futuro ha detto la propria opinione al quotidiano piemontese Tuttosport anche l'ex calciatore Angelo Di Livio.

Bargiggia: 'O la Juventus esonera Allegri o dovrà tenerselo, non vedo possibile una transazione pacifica'

"Il futuro di Allegri? Impossibile arrivare ad una transazione morbida con la società.

O si ha la forza di esonerarlo o lo si tiene fino a giugno 2025" questo è quanto riferito ai microfoni di TV Play da Paolo Bargiggia. Il giornalista, restando in tema Juventus ha poi aggiunto: "Ho letto che Giuntoli avrebbe mancato di rispetto ad Allegri perché avrebbe parlato con Galliani di Di Gregorio, ma in che senso scusate? Da quel che so, ad ogni modo, Di Gregorio non è in cima alla lista della Juventus".

Bargiggia, parlando poi del pareggio ottenuto in campionato tra Juventus e Milan, ha giustificato i rossoneri per la prestazione negativa e allo stesso tempo accusando i bianconeri per non aver avuto coraggio di affondare il colpo nei confronti di un avversario in difficoltà. Secondo il giornalista infatti Allegri sbaglierebbe nel continuare a schierare la squadra con il 3-5-2 e non con un modulo che prevedrebbe il tridente.

In merito a questo poi, Bargiggia ha sottolineato come Dusan Vlahovic sarebbe sin troppo paziente nei confronti di un allenatore che lo starebbe penalizzando in maniera evidente.

Di Livio: 'Credo che Allegri andrà via a fine stagione e poi bisognerà parlare anche coi calciatori'

Del possibile futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore Angelo Di Livio: "Credo che andrà via a fine anno, poi bisognerà anche parlare dei calciatori.

È vero che Allegri, oggi, è il capro espiatorio per via del gioco e delle mancate vittorie, ma sono i giocatori a giocare al di sotto delle loro possibilità. Vedremo chi arriverà, però l'augurio è una ripartenza forte". Queste le parole dette a Tuttosport da Di Livio che poi, facendo il nome del possibile sostituto di Allegri ha aggiungo: "Thiago mi piace molto, sta facendo bene e ha delle idee innovative".

Di Livio, continuando il suo discorso sulla Juventus, ha poi detto che la formazione bianconera dovrà fare tutto il possibile per vincere la Coppa Italia, un trofeo che se unito al raggiungimento della Champions League, costituirebbe un grandissimo finale di stagione dei bianconeri.