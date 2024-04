L'ex allenatore della Roma José Mourinho ha rilasciato un'intervista al quotidiano The Telegraph lanciando una frecciatina al centrocampista squalificato della Juventus Paul Pogba, poi ha parlato del suo passato recente alla Roma.

Mourinho non fa sconti a Pogba: 'Dopo aver vinto il mondiale per lui il calcio non è diventato la cosa più importante'

L'ex allenatore della Roma José Mourinho è tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata al quotidiano inglese The Telegraph e tra gli argomenti trattati dallo "Special One" c'è stato anche il calciatore della Juventus Paul Pogba e il suo lento distacco dal calcio che conta: "Capita quasi a tutti in certi momenti della carriera di perdere un po’ il senso di chi sei e di cosa devi essere.

Dopo la Coppa del Mondo vinta con la Francia, penso che Paul sia tornato diverso. Il Mondiale lo ha portato in una dimensione in cui per lui il calcio non era la cosa più importante per lui". Parole, quelle del lusitano, che confermano un rapporto non idilliaco con Pogba: tra i due, ai tempi della comune esperienza al Manchester United, erano volate già parole grosse e si era capito come il calciatore francese non andasse a genio a Mourinho per certi atteggiamenti.

Moo parla della Roma e del proprio futuro

Mourinho, parlando del proprio futuro, ha poi sottolineato di avere la volontà di andare in un club che non pensi di poter vincere lo scudetto solo per averlo ingaggiato: un riferimento che probabilmente diretto alla Roma, sulla quale non ha lesinato altri commenti.

Il portoghese ha infatti evidenziato come l'aver rappresentato in toto la società giallorossa, mettendoci continuamente la faccia, non lo abbia reso felice.

Mourinho, concludendo la sua intervista, ha poi parlato del suo sogno di continuare ad allenare e far crescere calciatori come fatto finora.

Juventus, il punto su Pogba

Nel frattempo Pogba, che sta scontando la squalifica per doping, non pubblica aggiornamenti sul proprio account Instagram da due settimane.

L'ultima traccia del francese è stata una story, creata dalla moglie Zulay, nel quale la coppia annuncia di essere pronta per andare in vacanza.

Anche in questo caso, i tifosi della Juventus non hanno perso l'occasione per criticare il giocatore: "L' acquisto peggiore della storia juventina", scrive un tifoso. Mentre un altro aggiunge: "Non lo associamo neppure più alla Juventus per favore".