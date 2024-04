Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo De Paola ha scritto sul portale Sportitalia.com un editoriale dedicato all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, accusandolo di non essere più idoneo per guidare la formazione bianconera. Di tutt'altro parere è stato invece l'intervento del centrocampista Miralem Pjanic, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha evidenziato come il tecnico toscano stia facendo il massimo con la rosa messagli a disposizione.

De Paola duro con Allegri: 'È stato un grande allenatore in passato, ora non lo è più'

Il giornalista sportivo Paolo De Paola ha dedicato un editoriale pubblicato poi sul portale Sportitalia.com alla Juventus e a Massimiliano Allegri, criticando senza tanti giri di parole la figura del tecnico toscano: "Allegri non è più un grande allenatore. Lo è stato in passato, ma non lo è più. I numeri dimostrano chiaramente che la Juventus non ha vinto nulla negli ultimi tre anni, e il primo tempo contro il Cagliari è stato uno dei punti più bassi per una squadra che, si badi bene, non ha una rosa debole come alcuni vogliono credere solo per evitare di ammettere che Allegri è ormai inadeguato". De Paola ha poi sottolineato come l'eventuale vittoria della Coppa Italia per la Juventus potrebbe attenuare solo in parte il sentimento di delusione per la stagione vissuta dai bianconeri.

Scrivendo poi del possibile sostituto di Allegri per il prossimo futuro, il giornalista ha evidenziato come la società piemontese dovrebbe puntare su un profilo come quello di Thiago Motta o come quello di Antonio Conte.

Commentando infine l'indiscrezione che vorrebbe il Napoli tra i club interessati ad Allegri, De Paola si è poi domandato retoricamente per quale ragione la formazione partenopea, dopo un anno cosi difficile, dovrebbe davvero puntare sul toscano, reduce a sua volta dalla stagione complicata con la Juventus.

Pjanic su Allegri: 'Mi sembra impossibile attribuire a Max le colpe di un rendimento non sempre esaltante'

Di tutt'altro parere è stato invece Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha avuto solo parole al miele per Massimiliano Allegri: "È tornato alla Juve dopo che al 99%, e lo so per certo, stava per chiudere con il Real Madrid.

Per lui la Juve è importantissima. Tutto quello che è successo al club ha inciso sulle scelte e sulle prestazioni della squadra, per questo mi sembra impossibile attribuire a Max le colpe di un rendimento non sempre esaltante".

Pjanic ha poi sottolineato come Allegri sia uno dei tecnici più vincenti in circolazione e che starebbe facendo il massimo con questa Juventus. Il centrocampista bosniaco ha poi concluso la sua intervista, rivelando di avere un grande rammarico in carriera, quello di non aver vinto la Champions League con la formazione bianconera.