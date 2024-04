La Juventus è interessata a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L'obiettivo è quello di avere dei profili bravi nell'impostazione ma anche in fase di interdizione. Considerate la perdita di Paul Pogba e Fagioli, i dirigenti sono al lavoro per avere profili ambiziosi e congeniali alla rosa. Nelle ultime ore sarebbero stati sondati Manuel Ugarte del Paris Saint Germain, Jorginho dell'Arsenal, Lazar Samardzic dell'Udinese e Andrea Colpani del Monza. In uscita dovrebbe esserci Adrien Rabiot che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno e che, attraverso sua madre, avrebbe avuto dei contatti con il Bayern Monaco.

Restyling a centrocampo per la Vecchia Signora

I dirigenti bianconeri sono interessati a Manuel Ugarte, centrocampista dinamico che non ha trovato spazio sotto la guida di Luis Enrique. Il giocatore è legato al Paris Saint Germain da un contratto fino al 2028 ma la Juventus potrebbe far leva sulla volontà del giocatore e offrire un prestito con diritto di riscatto per consentirgli di mettersi di nuovo in discussione.

La società piemontese pensa da diversi mesi anche a Jorginho che ha il contratto in scadenza con l'Arsenal e che potrebbe ritornare in Italia. Il giocatore conosce bene il campionato nostrano e andrebbe a svolgere un ruolo, da regista, a lui congeniale in una formazione con alte ambizioni.

Vlahovic e compagni per avere maggior appeal dono però tenuti a qualificarsi alla prossima Champions League. Competizione che vorrebbe giocare Lazars Samardzic, trattato proprio da Inter e Juventus in passato. Giuntoli lo stima e potrebbe ingaggiarlo per circa 25 milioni di euro se il centrocampista dovesse chiedere all'Udinese la cessione per effettuare il salto in un club di maggiore caratura internazionale.

Il nome che circola negli uffici di Torino è anche quello di Colpani ma le richieste del Monza sarebbero di circa 40 milioni di euro.

La Juventus potrebbe salutare definitivamente Adrien Rabiot. Il francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e avrebbe allacciato i rapporti con il Bayern Monaco. I tedeschi gli garantirebbero un contratto da almeno 7 milioni di euro, cifra che i bianconeri non avrebbe al momento intenzione di soddisfare.

Esperienza e dinamicità

Ugarte è un profilo che può giocare nel centrocampo a tre grazie alle sue doti tecniche e offensive. La sua dinamicità gli consente di poter agire da mezzala sia a destra che a sinistra. Samardiz conosce molto bene i dettami della mediana a tre ma ha dimostrato di essere utile soprattutto come rifinitura alle spalle della punta. La qualità e le esperienza di Jorginho sono necessarie per iniziare il gioco che, con Locatelli, non ha avuto spunti soddisfacenti.