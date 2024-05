Le ultime ore in casa Inter sono incredibilmente agitate. La proprietà del club potrebbe cambiare, cosa che potrebbe recare in dote un periodo di immobilismo e impossibilità ad operare sul mercato ma in attesa che ogni scenario sul possibile subentro di Oaktree alla guida della società si dipani i rumors di Calciomercato proseguono incessantemente.

Il Real Madrid potrebbe così farsi sotto per Nicolò Barella con Khephren Thuram del Nizza, fratello di Marcus, che potrebbe essere il sostituto desginato.

Un ex nerazzurro, Robin Gosens, sarebbe invece vicino alla Lazio che necessita di un esterno sinistro esperto e in grado di garantire gol e assist.

Il tedesco si è trasferito lo scorso anno all'Union Berlino dall'Inter ma accetterebbe una nuova avventura nel campionato nostrano.

Il Real Madrid ci prova per Barella, l'Inter monitora Thuram

Il Real Madrid potrebbe mettere sul piatto circa 75 milioni di euro per Nicolò Barella che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026. L'Inter non avrebbe intenzione di cederlo perché sta studiando da tempo i dettagli per prolungare il rapporto ma come accennato le vicende societarie potrebbero rimescolare tutte le carte in tavola.

Il giocatore è un profilo cardine per il progetto di Inzaghi e l'offerta che dovrebbe ricevere ammonta a circa 7 milioni di euro più bonus all'anno. L'ex Cagliari in questo campionato ha collezionato 35 presenze e messo a segno 2 gol più 6 assist.

Il Real Madrid è pronto a trattare e, nel caso, ad inserire come contropartita tecnica il cartellino di Dani Ceballos che non ha mai giocato con costanza in questa stagione (18 partite condite da due assist) e che ha il contratto in scadenza nel 2027.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Marotta e Piero Ausilio non mollano Khephren Thuram legato al Nizza fino al 2025 con una valutazione di circa 40 milioni di euro.

I francesi potrebbero aprire le trattative per evitare di perderlo a zero anche se sulle tracce del fratello di Marcus ci sarebbero anche Juventus e Bayern Monaco.

Lazio e Bologna sul terzino tedesco

Possibili movimenti di mercato anche in casa Lazio con Robin Gosens che potrebbe approdare nella capitale. All’Union Berlino, Lotito, offrirebbe circa 10 milioni di euro, all'ex Atalanta invece un contratto da circa 3 milioni di euro.

In Bundesliga ha collezionato 6 gol e 4 assist, le sue attitudini offensive sono state segnalate alla Lazio da Igor Tudor che lo vorrebbe come primo rinforzo. Gosens interessa anche al Bologna come profilo per la Champions League ma al momento i biancocelesti sono in pole. La valutazione del cartellino dell'ex Atalanta è di circa 12 milioni di euro mentre il suo contratto è in essere fino al 2028.