La Juventus ha ripreso la preparazione alla Continassa in vista della sfida contro il Cagliari [VIDEO]. Arek Milik ha parzialmente ripreso l'allenamento con i compagni, mentre Wojciech Szczesny è rimasto a riposo dopo l'operazione al naso. I calciatori che hanno giocato nel derby, invece, hanno lavorato tra piscina e palestra, mentre domani si riuniranno nuovamente al gruppo. Purtroppo, però, Moise Kean ha lamentato un fastidio al ginocchio durante l'allenamento di oggi 15 aprile e gli accertamenti, fatti subito dopo la seduta, hanno rivelato una lieve distorsione.

L'attaccante classe 2000 starà a riposo per alcuni giorni, poi comincerà a seguire un programma differenziato. Dunque, Kean è in forte in dubbio per la partita contro il Cagliari.

Kean out

Se Moise Kean non dovesse recuperare per la gara contro il Cagliari, la Juventus rischierebbe di avere solo tre attaccanti a disposizione per la trasferta in Sardegna. Anche perché Arek Milik ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo e resta da capire come proseguirà il suo rientro graduale. Se dovesse tornare a lavorare con i compagni giovedì 18 aprile, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di convocarlo, ma di certo non sarebbe pronto per scendere in campo. Adesso non resta che attendere di capire i prossimi giorni per vedere se Milik sarà al meglio oppure no.

In ogni caso, lo stop di Kean mette in difficoltà il reparto avanzato poiché ci sarebbe un’opzione in meno da inserire a gara in corso. In ogni caso, la speranza è che il numero 18 juventino possa tornare per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 23 aprile. Per il match contro il Cagliari, ovviamente, mancherà anche Wojciech Szczesny che è fermo dopo l’operazione al naso.

Szczesny punta il Milan

Nel derby tra il Torino e la Juventus, Wojciech Szczesny è stato duramente colpito al volto da Masina e questo scontro gli ha causato una frattura al naso. Il portiere bianconero è stato subito operato per ridurre la frattura alle ossa nasali. Adesso Szczesny salterà la gara contro il Cagliari, ma vorrebbe provare ad essere a disposizione per la panchina per il match contro la Lazio.

Anche perché in Coppa Italia, in porta ci sarà Mattia Perin che è il titolare in questa competizione. Dunque, Szczesny punterà la partita del weekend del 27/28 aprile contro il Milan. Per questo match, il numero 1 juventino potrebbe giocare con una speciale maschera protettiva al naso per evitargli colpi.

In ogni caso, lo staff medico della Juventus e Szczesny decideranno più avanti il da farsi anche perché i bianconeri possono contare su un secondo esperto come Perin. Il numero 36 juventino difenderà la porta della Vecchia Signora contro Cagliari e Lazio e poi si capirà se rientrerà il polacco oppure no.