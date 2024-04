In un'intervista a Tv Play, l'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato del momento attuale della squadra bianconera, suggerendo anche alcune possibili scelte di mercato per migliorare la rosa nella prossima stagione.

Michelangelo Rampulla suggerisce l'acquisto di Carnesecchi

L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha sottolineato l'importanza di scegliere dei giocatori che si adattino al meglio alle esigenze dell'allenatore.

In merito al ruolo del portiere ha espresso la sua preferenza per i portieri italiani aggiungendo: "Mi piacerebbe Carnesecchi come prossimo portiere della Juve.

Lui ha qualità veramente importanti, lo seguo da tempo".

Rampulla ha inoltre menzionato altri potenziali acquisti per la società bianconera, come Felipe Anderson della Lazio e Ferguson del Bologna.

La qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia obiettivi minimi per la Juventus

Più in generale Michelangelo Rampulla si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali della Juventus, evidenziando l'esigenza per la società bianconera di "ritornare a dominare le partite, deve ritornare a convincere". Ha poi aggiunto: "E importante qualificarsi alla Champions League e vincere la Coppa Italia ma sarebbero obiettivi minimi per una società come la Juventus".

Secondo Rampulla la rosa bianconera attuale non avrebbe la qualità per imporre il proprio gioco e per vincere in Europa, ma certamente è in grado qualificarsi in Champions League la prossima stagione.

Fantini sulla Juventus

Intanto anche Enrico Fantini, ex attaccante che ha trascorso parte della carriera nelle giovanili della Juventus, ha condiviso delle valutazioni dopo la recente vittoria dei bianconeri contro la Lazio in Coppa Italia durante un'intervista a TMW News.

in particolare ha affermato: "Il 2-0 per la Juve è una bella ipoteca per la finale.

Il periodo negativo non è ancora finito, la pressione a Torino è sempre molto alta e le partite bisogna vincerle tutte".

Fantini ha poi aggiunto: "L'obiettivo di Allegri è quello di raggiungere la Champions League, ma per farlo sarà necessario alzare il livello del suo gioco rispetto alle ultime uscite".

Infine, Fantini ha aggiunto che in questo momento alcuni giocatori bianconeri sembrano poco motivati e che quindi potrebbe essere necessario un cambiamento all'interno della rosa in vista della prossima stagione.