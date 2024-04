Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato su Calciomercato.com del futuro della gestione tecnica della Juventus sottolineando come Massimiliano Allegri non farà parte del progetto impostato dal ds Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. Meno certo di questo è invece Luca Marchetti, giornalista sportivo che su Tmw ha evidenziato come il club piemontese potrebbe attendere la fine del campionato per decidere.

Juventus, Chirico non ha dubbi: 'Il futuro di questa squadra non sarà con Allegri'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato il suo consueto editoriale su Calciomercato.com dedicato alla Juventus ed ha esordito parlando del futuro di Massimiliano Allegri: "Futuro Allegri?

Il toscano glissa in conferenza, rimandando il pallone alla società e sottolineando come per lui conti solamente il raggiungere i risultati. La Juve, che da già per scontata la qualificazione per la prossima Champions League, però non può decidere a stagione conclusa, tanto è vero che i dirigenti stanno già programmando il futuro. Un futuro che non si chiamerà Allegri come sanno tutti, anche Cambiaso, che in un recente evento si è fatto scappare una frase eloquente su questo argomento. Arriverà dunque Thiago Motta e si ripartirà da capo". Chirico si è poi concentrato sulla prossima partita di campionato della Juve contro il Cagliari: "La squadra sarda arriva da un pareggio a San Siro con l'Inter e sarà galvanizzata e pronta per un match che sarà una battaglia.

Allegri dalle parole dette in conferenza stampa si sta preparando ad un pareggio, per lui i punti da fare per la Champions sono 7". Chirico ha infine dedicato un ultimo pensiero al momento complicato che stanno vivendo gli attaccanti della Juve: "Gli attaccanti non stanno rendendo e tra questi ci sono Chiesa e Yildiz: Chiesa non va d'accordo con l'allenatore ed ha rischiato di non essere convocato per la reazione che ha avuto alla sostituzione col Torino.

Del turco Allegri non ha parlato bene in conferenza e non si sa cosa sia successo tra i due dopo la trasferta di Lecce: Yildiz fece una grande partita ma l'allenatore livornese lo criticò per poi tenerlo in panchina con l'Empoli. Anche Vlahovic sta faticando, si è divorato dei gol incredibili e non sta migliorando nonostante i 16 gol segnati".

Juve, Marchetti: 'Futuro Allegri? Giuntoli ha specificato che col livornese si vedranno a fine stagione'

Anche il giornalista Luca Marchetti, su Tuttomercatoweb, ha scritto un editoriale dedicato al futuro della gestione tecnica della Juventus: "Allegri sì o Allegri no. Se la discriminante dovesse essere il rinnovo di contratto allora il matrimonio si interromperà. Ma in realtà finora non è stato neanche detto: ci vediamo a fine stagione e parliamo di futuro. Forse perché il futuro la Juventus vorrebbe cambiarlo e sullo sfondo rimane sempre Thiago Motta. Che piaccia a Giuntoli non ci sono dubbi".