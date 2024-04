Dentro o fuori. Un’italiana sicuramente sarà in semifinale. Roma o Milan? Stasera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Piccolo prezioso vantaggio per la squadra di Daniele De Rossi che parte con un gol segnato a San Siro ad opera di Mancini. Si giocherà una di quelle serate che non ha bisogno di motivazioni perchè è già in se la partita più importante della stagione. Il passaggio del turno significa molto per entrambe le squadre, per i padroni di casa il raggiungimento della semifinale significherebbe aver trovato la rotta giusta e il condottiero giusto per il futuro immediato.

Diversamente potrebbero riaprirsi dubbi e frizioni da valutare nel periodo estivo.

A casa Milan e per i membi dello staff attuale l’Europa League è rimasto l’ultimo vero obiettivo al netto del mantenimento del secondo posto in campionato che non è del tutto garantito al momento visto lo stop del Milan in trasfera a Sassuolo. Un passaggio del turno metterebbe qualche carta in tasca di Stefano Pioli e potrebbe aumentare le chance di permanenza in rossonero. Un’eliminazione potrebbe invece sancire definitivamente la rottura tra il Milan e il tecnico.

Il fischio iniziale e la conduzione della gara sarà affidata al polacco Szymon Marciniak che sarà aiutato dalle linee dagli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik.

A gestire i bollori tra le panchine ci sarà il quarto uomo Pawe Raczkowski. Dal monitor della sala VAR Tomasz Kwiatkowski collaborerà con Bartosz Frankowski dalla AVAR.

Il tecnico giallorosso, fresco di rinnovo, dovrà fare a meno di Ndicka che è uscito anzitempo per problemi cardiaci ad Udine dove è stata sospesa la partita tra Udinese e Roma.

Rispetto alla partita d’andata mancherà lo squalificato Bryan Cristante che dovrebbe essere sostituito da Bove. L’attacco sarà guidato da Lukaku con Dybala e El Shaarawy.

Nel Milan rientra Mike Maignan dopo aver saltato la partita di Reggio Emilia, in difesa Thiaw e Gabbia si giocano una maglia al fianco di Fikayo Tomori. A centrocampo più Yunus Musah che Ismael Bennacer con Tijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek a viaggiare tra la trequarti e la mediana.

In attacco rientra Olivier Giroud con Christian Pulisic e Rafael Leao che deve dare lezione di essere pronto per le grandi sfide dopo aver fallito la partita di andata. Ancora panchina per Luka Jovic e Noah Okafor che invece hanno ribaltato il risultato che era negativo a Sassuolo.

Roma - Milan le quote e il pronostico

Nonostante la vittoria a San Siro di giovedì scorso, i bookmakers valutano ancora il Milan come quadra avvantaggiata nei 90 minuti dove la vittoria del Milan è quotata 2,20 mentre il pareggio a 3,40 e la vittoria della Roma a 3,20 poco si distanziano e rappresenterebbero il passaggio del turno dei padroni di casa.

La quota GOL molto bassa a 1,57 mentre la NOGOL a 2,25. Sempre in ambito reti le quote sono abbastanza in linea con le altre partite fino all’over 3,5 che si trova a 2,80 e l’over 2,5 a 1,75, netto il divario con l’over 4,5 che viene pagato 5,25. Il risultato esatto con la quota più bassa è l’ 0-1 a 9,25 seguito dal 1-2 a 9,50 e due risultato opposti lo 0-2 e l’1-0 entrambi a 12. Olivier Giroud e Romelu Lukaku a 6 sono i giocatori indiziati a segnare il primo gol seguiti da Pablo Dybala a 7.