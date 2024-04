L'Inter ha cominciato già a lavorare in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, complice anche il fatto che ormai manca solo l'aritmetica per la vittoria del ventesimo scudetto, che porterà la leggendaria seconda stella sulla seconda maglia. Sono due i colpi messi a segno, entrambi a costo zero, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma per un investimento pesante potrebbe servire una cessione importante. E tra i giocatori che hanno estimatori in tutta Europa e che non è considerato incedibile c'è Davide Frattesi.

Un giocatore che sicuramente infiammerà il mercato è Lazar Samardzic, che sembrava già destinato a lasciare l'Udinese sia un anno fa che a gennaio, salvo poi restare.

A giugno può essere la volta buona, con diversi club italiani interessati, dalla Fiorentina alla Juventus, passando per il Napoli che un sondaggio lo aveva fatto anche a gennaio senza successo.

Frattesi non intoccabile per l'Inter

Davide Frattesi ha avuto un ruolo importante nel cammino dell'Inter in campionato, segnando soprattutto due gol decisivi al 95', contro l'Hellas Verona a gennaio e contro l'Udinese qualche settimana fa. Si sa però che i nerazzurri devono cercare di finanziare il mercato in entrata attraverso a qualche uscita. Ovviamente la priorità andrà alle cessioni minori ma se dovesse arrivare una proposta importante, il club meneghino non resterebbe indifferente non potendo considerare l'ex Sassuolo incedibile.

Gli estimatori non mancano per il giocatore, in particolar modo in Premier League dove c'è il Tottenham sulle sue tracce. Una trattativa non è stata ancora imbastita ma eventualmente il club meneghino prenderebbe in considerazione solamente offerte superiori ai 50 milioni di euro, che farebbero anche realizzare una notevole plusvalenza avendo acquistato il giocatore un anno fa dal Sassuolo per circa 30 milioni di euro.

Il possibile sostituto

Inter che cercherà di non privarsi di Davide Frattesi, anche perché con Piotr Zielinski avrebbe un reparto già completo e si dovrebbe dedicare ad altri ruoli. Ma in caso di uscita non si farà trovare impreparata e anche per questo è stato fatto un sondaggio con Luis Alberto. Lo spagnolo ha già dichiarato di voler lasciare la Lazio a giugno, anche se non lo farà mai a zero come vorrebbe.

Lotito cercherà di incassare almeno 10 milioni di euro per il suo cartellino ma non è da escludere che i nerazzurri possano offrire Joaquin Correa, che tornerà alla base dopo il prestito al Marsiglia e che tornerebbe volentieri in biancoceleste, dove ha dato il meglio di sé.

Tutti pazzi per Samardzic

Sono tante le società interessate a Lazar Samardzic in vista della prossima estate. Il giocatore era stato ad un passo dall'Inter un anno fa ma alla fine è saltato tutto restando all'Udinese. A distanza di qualche mese la valutazione non sembra essere cambiato, essendo valutato sempre intorno ai 30 milioni di euro.

Su di lui ci sono la Juventus, la Fiorentina e il Napoli. I bianconeri potrebbero provare a mettere sul piatto uno tra Miretti e Nicolussi-Caviglia, valutati 10 milioni di euro.

Anche i viola hanno una contropartita interessante come Barak, con una valutazione molto simile. Gli azzurri, dal loro canto, potrebbero provare ad offrire Simeone, con un conguaglio tra i 12 e i 15 milioni di euro. A quel punto dovrà essere il club dei Pozzo a decidere quale offerta prendere in considerazione.