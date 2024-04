Alle ore 18.00 andrà in scena all'Olimpico il derby della Capitale tra Roma e Lazio: una partita, storica e dai mille risvolti psicologici che mai come quest'anno peserà anche in ottica campionato. In palio tra le due formazioni infatti, ci saranno 3 punti vitali per la corsa ad un posto in Champions League, l'obiettivo dichiarato di entrambe le compagini.

Derby di Roma, oggi è il giorno: 3 punti messi in palio nella stracittadina che possono pesare come un macigno

Oggi è il giorno di Roma - Lazio, il derby della capitale che mai come quest'anno può spostare l'ago della bilancia della stagione di una delle due squadre.

in palio infatti non ci sarà soltanto la prevalenza sportiva di una sponda del Tevere rispetto all'altra ma anche tre punti di vitale importanza in ottica Champions. Dal punto di vista giallorosso, la Roma si presenterà alla partita delle ore 18 con un quinto posto da proteggere rispetto agli assalti dell'Atalanta, ed una quarta posizione ad oggi occupata dal Bologna da insidiare. Per la Lazio invece quella di oggi apparirebbe l'ultima vera chiamata per tentare di riagganciarsi una volta per tutte al treno Champions: i biancocelesti Infatti ad oggi si trovano a sei punti proprio dai rivali cittadini ed è evidente che le distanze con l'Europa che conta si dimezzerebbero in maniera determinante in caso di vittoria del Derby.

Altresì una sconfitta allontanerebbe il quinto posto potenzialmente valido per uno slot Champions a una distanza quasi incolmabile, se si considerano soprattutto le giornate che mancheranno alla fine del campionato.

Roma - Lazio come potrebbero giocare le due squadre

Rivista tattico il derby tra Roma e Lazio sarà una partita potenzialmente scoppiettante: Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del match, ha sottolineato di non voler snaturare la squadra in vista di una stracittadina e di conseguenza appare logico ipotizzare come i giallorossi si presenteranno con il classico 4-3-3 visto nelle ultime uscite.

I dubbi tattici più rilevanti da dipanare saranno in difesa, dove il tecnico dovrà scegliere su quale stopper centrale puntare oltre a Mancini e su quali esterni bassi schierare da titolare. Per il resto, il centrocampo dovrebbe essere affidato al solito trio composto da Paredes, Cristante e Pellegrini mentre in attacco i rientranti Dybala ed El Shaarawy potrebbero fiancheggiare il centravanti Lukaku.

Sponda Lazio, Tudor potrebbe schierare la formazione come quella vista nella doppia sfida di campionato e di Coppa Italia con la Juventus: spazio dunque al 3-4-2-1 con Immobile ed Castellanos che si giocheranno una maglia da titolare come unica punta.