L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato con ogni probabilità rinforzerà il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi e lo farà non solamente con l'arrivo di Mehdi Taremi, che approderà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Porto. Non finisce qui e i nerazzurri starebbero sondando diverse piste per completare l'attacco con un elemento di spessore. In questo senso ci sarebbe un possibile ritorno di fiamma per Paulo Dybala, che era stato cercato già due anni fa prima che il giocatore approdasse alla Roma dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus.

La Lazio dovrà necessariamente rivoluzionare la rosa a disposizione di Igor Tudor la prossima estate, a prescindere da come finirà quest'annata. Soprattutto in mezzo al campo potrebbe cambiare qualcosa e uno dei nomi che piacerebbe è quello di Rolando Mandragora, che l'attuale allenatore biancoceleste conosce bene avendolo avuto al proprio servizio ai tempi dell'Udinese.

Inter su Dybala

Due anni fa il matrimonio tra l'Inter e Paulo Dybala sembrava praticamente cosa fatta, ma alla fine saltò tutto perché il club meneghino decise di prendere Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea. Un errore vedendo anche come sono andate le cose con il belga, mentre la Joya si è accasato alla Roma a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus.

Il classe 1993 è un pupillo dell'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta. E vista la volontà del club meneghino di rinforzare l'attacco oltre all'arrivo di Mehdi Taremi, questo potrebbe rappresentare un ottimo compromesso essendo un calciatore di grandissimo talento, pur non più giovanissimo, e con costi alla portata.

Dybala ha una clausola rescissoria da poco più di 10 milioni per l'estero ma con l'Inter potrebbe anche essere trovato un accordo intorno ai 15 milioni di euro più il cartellino di un giovane talento della Primavera, come ad esempio Mattia Zanotti, valutato tra i 5 e i 7 milioni di euro.

L'attacco dell'Inter con Dybala

L'Inter avrebbe un attacco completo in ogni caratteristica con l'eventuale arrivo di Paulo Dybala.

La Joya darebbe imprevedibilità e qualità nel dribbling che manca negli altri uomini a disposizione di Simone Inzaghi, ad eccezione di Lautaro Martinez. Gli altri due elementi invece saranno Marcus Thuram e Mehdi Taremi, che daranno centimetri al reparto. Questo a meno che non venga ceduto l'attaccante francese, che è molto seguito dal Paris Saint Germain, che sembra pronto a mettere sul piatto oltre 80 milioni di euro. Ma in caso di una sua partenza piace molto Joshua Zirkzee, che il Bologna valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Lazio su Mandragora

La Lazio rivoluzionerà la rosa a disposizione di Igor Tudor nella prossima sessione di calciomercato, anche per andare incontro alle richieste e al modulo del proprio allenatore.

Uno dei giocatori che piace molto è Rolando Mandragora, che il tecnico conosce bene avendolo avuto al proprio servizio fra il 2019 ed il 2020, quando i due erano insieme all'Udinese. Il classe 1997 in questa stagione ha segnato tre gol e collezionato tre assist in campionato, oltre ad aver messo a segno una rete in Coppa Italia e darebbe diverse soluzioni dal punto di vista tattico, essendo in grado di giocare sia da mezzala che da mediano davanti alla difesa.

La Fiorentina lo valuta intorno ai 10 milioni di euro ma non è da escludere che i viola possano approfittare di questo interesse cercando di inserire il suo cartellino nell'affare Luis Alberto, che vuole lasciare la Lazio e piace da anni al club di Commisso. Ovviamente servirebbe poi un conguaglio tra i 5 e i 10 milioni di euro a favore della Lazio per cercare di arrivare a un accordo di massima.