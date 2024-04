Nelle scorse ore il giornalista Stefano Salandin ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus, sottolineando come la società bianconera potrebbe valutare di non esonerare il toscano qualora la squadra vincesse la Coppa Italia e si qualificasse per la prossima Champions League. Anche Angelo Di Livio, a Rai Sport, ha evidenziato come l'allenatore da Livorno potrebbe restare se centrasse gli obiettivi della società.

Salandin: 'Se Allegri arriva terzo e vince la Coppa Italia devono convincerlo a restare a casa'

Il giornalista sportivo Stefano Salandin è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TV Play e parlando della Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero Massimiliano Allegri esonerato a fine stagione ha detto: "Allegri out?

Se vince la Coppa Italia e arriva terzo devono convincerlo a dargli 20 milioni per stare a casa". Salandin, restando in tema Juventus ma passando al Calciomercato in uscita dei bianconeri ha poi aggiunto: "La Juve deve sacrificare un top per fare mercato? Sì perché i soldi per l’aumento di capitale non verranno utilizzati per in fase di mercato. Io di top vedo in uscita Bremer e un giovane tipo Soulé. Davanti un’offerta molto alta potrebbe essere ceduto".

Salandin, parlando infine del possibile futuro di Chiesa, ha sottolineato come l'esterno toscano non abbia ancora recuperato totalmente dal suo ultimo infortunio al ginocchio. Secondo il giornalista dunque, i tanti problemi fisici del classe '97 starebbero impedendo una sua completa guarigione ma questo non dovrebbe incidere sulle volontà della Juventus.

Salandin ha infatti sottolineato come il club bianconero avrebbe intenzione di incontrare l'entourage di Chiesa al termine della stagione in corso per dibattere di un rinnovo contrattuale.

Di Livio: 'Se Allegri arriva tra le prime quattro e vince la Coppa Italia se sue percentuali di permanenza salgono'

Molto simile al concetto espresso da Salandin è stato quello di Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus che sul futuro di Massimiliano Allegri ha detto: "Io credo che Conte riporterebbe quel giusto entusiasmo più di Zidane.

Chi lo conosce sa quando ti ci tiene a tornare alla Juventus e Thiago Motta sarebbe quella curiosità affascinante perché con tanti giovani bravi sa lavorare bene. Anche Zidane mi piacerebbe ma poi vorrei vedere la percentuale di Allegri se vincesse la Coppa Italia e rientrasse nei primi quattro".

Queste le parole dette a Rai Sport da Di Livio, che poi commentando l'indiscrezione che vorrebbe la Juve vicina a Felipe Anderson della Lazio ha sottolineato come l'eventuale acquisto del brasiliano suggerirebbe la volontà della società piemontese di cambiare impostazione tattica, passando magari a una squadra con tre punte.